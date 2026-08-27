ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר הערב (חמישי) פנייה ישירה, חריגה ופומבית לעבר שותפיו לקואליציה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

ראש הממשלה בחר לפנות אל השניים באופן מפורש מול המצלמות, כשהוא דוחק בהם להניח לשיקולים הפוליטיים הצרים ולחיכוכים האישיים ביניהם, ולהגיע בהקדם להסכם על ריצה משותפת של מפלגותיהם, 'הציונות הדתית' ו'עוצמה יהודית'. ברקע: נסיקתו בסקרים של עופר וינטר, המועמד הימני שמאיים לנגוס, ואף למחוק, את מפלגתו של סמוטריץ'.

בפתח דבריו התייחס נתניהו ישירות לשאלת עתיד החיבור בימין והבהיר כי הניסיון הפוליטי וההיסטורי מוכיח מעל לכל ספק כי גורלו של המחנה הלאומי תלוי באחדות מלאה. נתניהו אמר כי: "שאלת אותי לגבי סמוטריץ' ובן גביר. הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים – ניצחנו. כשהלכנו מפורדים – הפסדנו".

כדי להמחיש את גודל הסכנה הטמונה בריצה נפרדת, חזר נתניהו לאירועי בחירות 1992 והזכיר כי באותה מערכת בחירות היה לציבור הימני רוב ברור בקרב כלל המצביעים, אך בשל ריבוי מפלגות ימין שלא עברו את אחוז החסימה, אבד הרוב הפרלמנטרי ועלתה ממשלת שמאל.

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בדבריו פירט נתניהו את השלשלת ההיסטורית ואמר: "ב-92' היה לימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל, קיבלנו את אסון אוסלו, את ערפאת כאן, את החמאס כאן, וכל השאר זה... אסון, אסונות מתמשכים".

ראש הממשלה מיהר לקשור בין לקחי העבר לבין מפת האיומים הפוליטית כיום, והזהיר מפני סכנה ממשית לחזרת התרחיש במידה והשניים יתעקשו לרוץ בנפרד. נתניהו הדגיש כי: "ולכן זה יכול לקרות גם הפעם. כל פעם שהלכנו ביחד – ניצחנו, כל פעם שהלכנו בנפרד – הפסדנו".

בהמשך דבריו התייחס נתניהו באופן גלוי גם למערכת היחסים המורכבת ולמתיחויות השוררות בין סמוטריץ' לבן גביר. ראש הממשלה הבהיר כי הוא ער למשקעים הקיימים, אך דורש מהם להתעלות מעל כל שיקול אישי למען שרידות המחנה הלאומי. בנוסף הודיע על צעדים מעשיים שבכוונתו לנקוט כבר בזמן הקרוב: "אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם – ובצדק".