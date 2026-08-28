ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה היום (יום שישי) בהודעה פומבית אל שני שרים בממשלתו, בקריאה להתאחדות פוליטית. "אני מזמין את השר איתמר בן גביר ואת השר בצלאל סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון", נכתב בהודעת ראש הממשלה. "אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין".

הפנייה הפומבית מגיעה על רקע מצב פוליטי מורכב בקרב מפלגות הימין, ולאחר שהתברר כי לא צפוי איחוד בין מפלגת עוצמה יהודית לבין המפלגה החדשה של עופר וינטר. כעת מנסה ראש הממשלה לקדם איחוד בין שתי המפלגות הימניות הקיימות - עוצמה יהודית והציונות הדתית.

תגובת מפלגת עוצמה יהודית לא איחרה לבוא, והייתה נחרצת: "מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית לא יתמודדו יחד בבחירות הקרובות לכנסת. החלטה זו הינה סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. בהתאם לכך, לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף".

במפלגת בן גביר הוסיפו והפנו לראש הממשלה: "עוצמה יהודית קוראת לרה״מ לקדם את שתי החלופות הנכונות והריאליות שעל הפרק - או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשיריונים שקיבל רה״מ בליכוד למען סמוטריץ׳ - על מנת לוודא את ניצחון הימין בבחירות והקמת ממשלת ימין אמיתית".

הרקע לקריאתו של ראש הממשלה הוא סקר שפורסם לאחרונה, המצביע על מצב מורכב בזירה הפוליטית הימנית. על פי הסקר, כניסתו של וינטר למערכה הפוליטית שינתה את המפה הפוליטית בימין באופן משמעותי. מפלגתו "עמך ישראל" זוכה ל-6 מנדטים, בעוד שהציונות הדתית בראשות סמוטריץ' נמצאת מתחת לאחוז החסימה עם 2.6% מהקולות בלבד.

כניסתו של וינטר השפיעה גם על מפלגות נוספות במחנה הלאומי והביאה לירידה של הליכוד ל-21 מנדטים. בעקבות זאת, גוש נתניהו ירד ל-43 מנדטים, וגם בצירוף ששת המנדטים של וינטר מגיע ל-49 מנדטים - פחות מהרוב הנדרש להקמת ממשלה.

כעת נותרה השאלה האם ראש הממשלה יצליח לשכנע את שני השרים להתגבר על המחלוקות ולהתאחד. הימים הקרובים יקבעו אם הקריאה הפומבית תשיג את מטרתה או שהימין ימשיך להיות מפוצל לקראת הבחירות.