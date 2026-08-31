נשאר לבד. חבר הכנסת יאיר לפיד ( צילום: גילי יערי\פלאש90 )

חבר הכנסת מיקי לוי מסר לחברי מפלגת יש עתיד כי הגיע להבנה עם יו"ר המפלגה יאיר לפיד שלא יופיע ברשימת המועמדים לכנסת הבאה.

בהודעה שפרסם לוי צוין כי הוא ימשיך להיות חבר במפלגה וישמש כאב בית הדין שלה, וכן "ימשיך לפעול למען המפלגה" במסגרת מערכת הבחירות הקרובה. "אין בי כעס ואין בי מרירות. יש בי בעיקר תודה גדולה וגאווה על הדרך שעשינו יחד", נכתב בהודעתו. הודעת לוי מצטרפת לשורה של עזיבות במפלגה לקראת בחירות 2026. בועז טופורובסקי, שהיה בין מייסדי יש עתיד, הודיע בחודש יוני על פרישתו מהחיים הפוליטיים, ובחודש שלאחר מכן הודיע רון כץ על החלטה דומה. החודש הודיע יואב סגלוביץ' על עזיבת המפלגה והתפטרותו מהכנסת, וביום ראשון הודיע באופן רשמי על הצטרפותו לרשימת רע"מ בראשות מנסור עבאס.

חבר הכנסת מיקי לוי ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

זמן קצר לאחר מכן עזב גם אלעזר שטרן, לאחר 11 שנות חברות ביש עתיד, והצטרף למפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט.

מוקדם יותר ביום ראשון פורסם כי חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן, מוותיקי חברי הכנסת של יש עתיד, החליט שלא להתמודד ברשימת "ביחד" של נפתלי בנט ויאיר לפיד לכנסת הבאה. כך נמסר בהודעה רשמית מטעם המפלגה, שבה צוין כי "ח"כ כהן ימונה ליו"ר ונשיא ועידת יש עתיד".

העזיבות מתרחשות על רקע השינויים שעברה המפלגה לקראת הבחירות, בעקבות האיחוד בין יו"ר המפלגה לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט והקמת רשימת "ביחד".

לקראת סגירת הרשימות נוצר מאבק על המקומות הריאליים: לצד חברי הכנסת המכהנים של יש עתיד, צירף בנט מספר מועמדים מטעמו, בעוד הסקרים מעניקים לרשימה פחות מנדטים מכמות המועמדים המבקשים להשתלב במקומות שנחשבים בטוחים.