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בעקבות שיתוף פעולה

נתניהו: לבנון חיפשה שרידים מהקהילה היהודית • חמישה לבנונים שוחררו

ראש הממשלה חשף כי במסגרת ההבנות עם לבנון בוצעו פעולות לאיתור שרידי ראשי הקהילה היהודית שנרצחו בשנות ה-80 • בעקבות שיתוף הפעולה הורה על שחרור חמישה אזרחים לבנונים שהתברר כי אינם מעורבים בטרור

נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

משרד ראש הממשלה פרסם היום (יום ה') כי במסגרת ההבנות עם לבנון, הנחה לפעול לאיתור והשבת גופות ראשי הקהילה היהודית בלבנון - הרוגי המלכות שנחטפו ונרצחו על ידי ארגוני טרור באמצע שנות השמונים.

על פי ההודעה הרשמית, "ראש הממשלה עוסק בסוגיה עשרות שנים מאז כהונתו כשגריר ישראל באו״ם."

ראש הממשלה חשף עוד כי בחודשים האחרונים נעשו פעולות רבות לאיתור השרידים, הן על ידי לבנון והן על ידי ישראל, לרבות פעולות בשטח.

בשל שיתוף הפעולה המשמעותי, הורה ראש הממשלה על שחרור חמישה אזרחים לבנונים שנעצרו באזורים שבשליטת צה״ל בדרום לבנון. לאחר השלמת חקירתם הסתבר כי מדובר באזרחים שאינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בפעילות טרור ואין כל הצדקה להמשיך ולהחזיקם בישראל.

בנימין נתניהולבנוןבבלייהודי לבנון

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