נתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

משרד ראש הממשלה פרסם היום (יום ה') כי במסגרת ההבנות עם לבנון, הנחה ראש הממשלה נתניהו לפעול לאיתור והשבת גופות ראשי הקהילה היהודית בלבנון - הרוגי המלכות שנחטפו ונרצחו על ידי ארגוני טרור באמצע שנות השמונים.