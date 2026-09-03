- צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ צילום: צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ 10 10 0:00 / 1:46

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים טקס הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשפ"ז במטה הכללי של צה"ל בקריה בתל אביב. במעמד השתתפו שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר וחברי פורום המטכ"ל. בדבריו התייחס ראש הממשלה להישגי המלחמה ולמשימה המרכזית שעומדת לפני מדינת ישראל - הפלת המשטר באיראן.

ראש הממשלה פתח את דבריו בהתייחסות להישגים שהושגו במהלך שלוש שנות המלחמה. "ההישגים שהושגו בשלוש שנות מלחמת התקומה, ובתקופה שחלפה מאז מבצע 'שאגת הארי' ועוד קודם לכן במבצע 'עם כלביא' - אלו הישגים היסטוריים המבטיחים את המשך קיומנו כעם", אמר. "עמדנו מול סכנת השמדה ממשית מצד משטר ששואף להכחדתנו ומבקש להתחמש בנשק גרעיני כדי להשמידנו. הצלחנו להרחיק איום זה, יחד עם איומים נוספים". נתניהו המשיך והצהיר כי המשטר באיראן נמצא כעת במצב של חולשה חסרת תקדים. "המשטר הזה מקרטע כעת. הוא חלש יותר מתמיד. הוא נלחם על עצם קיומו", אמר. "אני משוכנע במשימה המרכזית העומדת לפנינו - משוכנע ביכולתנו, ביכולת חיילינו הגיבורים, טייסינו הגיבורים, הטייסות והנווטות וכל המערך שלנו, במערך העורף ובעם החזק שלנו. אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד - כלומר, להפיל את המשטר הזה. זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו, אך היא קרובה. היא אינה בלתי אפשרית. היא נמצאת בהישג יד".

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

ראש הממשלה הוסיף והתייחס לעוצמת ההרתעה שמפגינה מדינת ישראל כלפי אויביה. "הם לא תוקפים אותנו שלא בכדי. הם תוקפים את כולם, רק לא אותנו. הם מכירים היטב את עוצמתנו, את כוחנו ואת נחישותנו", אמר.

בסיום דבריו, פנה נתניהו באזהרה ישירה לאויבי ישראל: "אני אומר לאויבים שלנו - אל תתעסקו איתנו. אם למדתם משהו מהתקופה האחרונה, אל תתעסקו איתנו. יש לנו את הכוח, את הנחישות והאחדות הפנימית כדי לגבור עליכם. וזה מה שאני מאחל לעם ישראל בשנה הקרובה, בזמן הקרוב. שנה טובה לכם".