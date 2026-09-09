יממה לאחר סגירת הרשימות לכנסת ה-26, פורסמו אתמול סקרים בכלי התקשורת השונים, המציגים תמונה מעורבת ביחס למפלגתו של עופר וינטר ולמפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'.

על פי הסקרים שפורסמו בערוץ 11, בערוץ I24NEWS ובערוץ 13, מפלגתו של עופר וינטר חוצה את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים. אולם בסקר ערוץ 14 נותרת המפלגה מתחת לאחוז החסימה ואינה זוכה לייצוג בכנסת.

מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' זוכה ב-3 מהסקרים ל-6 מנדטים. רק בסקר ערוץ 11 מקבלת המפלגה 5 מנדטים בלבד. באותו סקר עוברת גם מפלגתם של הנדל וזליכה את אחוז החסימה.

הליכוד, לאחר שורת השריונים שאושרו, מקבלת 21 מנדטים בסקר כאן 11 (ומתחזקת במנדט אחד), 19 מנדטים בסקר ערוץ 13, 27 מנדטים בסקר I24NEWS ו-31 מנדטים בסקר ערוץ 14.

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תמונת הגושים

תמונת הגושים מציגה מצב של שוויון בשני סקרים ויתרון משמעותי לגוש בנימין נתניהו בסקר אחד. בסקר ערוץ 13 נרשם שוויון מוחלט עם 53 מנדטים לכל גוש. גם בסקר ערוץ 11 נרשם שוויון, עם 52 מנדטים לכל גוש – כאשר בסקר זה מפלגתם של הנדל וזליכה לא שויכו לאף אחד מהגושים.

לעומת זאת, על פי סקר ערוץ 14 גוש נתניהו זוכה ליתרון גדול של 64 מנדטים, בעוד גוש השינוי מקבל 44 מנדטים בלבד. ההבדל המשמעותי בין הסקרים נובע בין היתר מהשאלה האם מפלגתו של עופר וינטר עוברת את אחוז החסימה.