סערה פוליטית פרצה לאחר שהתברר כי אלירן אליה, המשוריין לכנסת של גדי איזנקוט, הוציא הודעת תמיכה ביוצרי סרט אנטישמי שזכה בפרס בינלאומי. אליה משמש כיו"ר איגוד הבמאיות והבמאים בישראל.

הסרט התיעודי "נז"א", בהפקה בריטית ובבימוי היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, זכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט מציג טענות קשות נגד ישראל בנוגע למלחמת חרבות ברזל.

לפי הסרט, ישראל מבצעת "הרג נרחב" של אזרחים פלסטינים ברצועת עזה, והוא מביא עדויות של ישראלים לפיהן מדובר בהרג המוני מכוון ושיטתי, שנובע לטענתם מדה-הומניזציה של הפלסטינים.

איגוד הבמאיות והבמאים, בראשותו של אליה, הוציא הודעת תמיכה ביובל אברהם ורחל שור לאחר פרסום הזכייה. זו לא הפעם הראשונה: לפני שנה וחצי עשה האיגוד צעד דומה עם סרט פרו-פלסטיני אחר בשם "אין ארץ אחרת".

ממפלגת הליכוד הגיבו בחריפות: "מדובר בשני סרטים שנועדו להכפיש את חיילי צה"ל הגיבורים, להעליל עליהם עלילות דם ולצייר אותם כפושעי מלחמה".

"שריונו של אלירן בהרכב הרשימה של איזנקוט מוכיח שחברי הרשימה כוללים לא רק אנשי שמאל, אלא גם שמאל קיצוני והזוי", נמסר מהליכוד.