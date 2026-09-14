שר הביטחון ישראל כ"ץ ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

שר הביטחון ישראל כ"ץ פנה בקריאה פומבית לראש האופוזיציה יאיר לפיד, וביקש ממנו לתמוך בבקשת צה"ל לתוספת תקציב דחופה. הפניה מגיעה על רקע אתגרים ביטחוניים דרמטיים העומדים בפני המדינה.

"אני קורא לראש האופוזיציה לפיד לתמוך בבקשת צה"ל לתוספת תקציב", מסר כ"ץ. "אנחנו ניצבים בפני אתגרים ביטחוניים דרמטיים המחייבים הכרעות כבר כעת. המציאות האזורית אינה מאפשרת לנו להמתין: האיומים מתפתחים, אויבינו ממשיכים לפעול, ועלינו להבטיח שצה"ל יהיה ערוך ומצויד לכל התפתחות". שר הביטחון הדגיש כי לעיכוב בהעמדת המשאבים הנדרשים עלולות להיות השלכות ישירות על מוכנות צה"ל ועל ביטחון אזרחי ישראל. הוא פנה אל לפיד לתמוך בבקשה באמצעות חקיקה מוסכמת בכנסת, כדי לאפשר את המשך תפקוד צה"ל.

יאיר לפיד ( צילום: אלעד גוטמן )

התוספת התקציבית המבוקשת נועדה למספר מטרות מרכזיות: תשלומים מוגדלים לחיילי המילואים, אחזקת אזורי הביטחון להגנת התושבים בגבולות, הצטיידות בחימושים, החזרת כשירות צה"ל להמשך המערכה ובניית כוח כחול לבן בתעשיות הביטחוניות בהגנה ובהתקפה מול האיומים שבפתח.

כ"ץ הבהיר כי הכספים הנדרשים קיימים בקופת האוצר, והמצב הכלכלי טוב. "למען הסר ספק, המצב הכלכלי טוב והכספים הנדרשים קיימים בקופת האוצר, אבל דורשים חקיקה פורמלית בכנסת - ולא קשורים לשום העלאת מיסים או סעיפים תקציביים אחרים", ציין.

שר הביטחון ביקש מלפיד שלא לקשור את נושא הביטחון לוויכוח הפוליטי הרגיל מול הממשלה על סעיפים תקציביים שונים. "זה לא יהיה נכון לקשור את נושא הביטחון לוויכוח הפוליטי הרגיל מול הממשלה על סעיפים תקציביים שונים", הדגיש.

כ"ץ הזכיר את תקופת הקורונה, כאשר שימש כשר האוצר ולפיד היה ראש האופוזיציה. "כאשר הייתי שר האוצר בתקופת הקורונה, יאיר לפיד כראש האופוזיציה הבטיח לי וקיים ותמך בכל סעיף שהיה קשור להוצאות הקורונה", מסר.

"חבל שכעת, בעיצומה של מערכה ביטחונית חשובה ועתירת הישגים עצומים בכל הזירות, אבל עם יעדים שעדיין יש להשלים - הוא מסרב לבקשה דומה בתחום הביטחון", הוסיף שר הביטחון.

הפניה של כ"ץ מגיעה על רקע פעילות צה"ל המתמשכת בכלל הגזרות - לבנון, סוריה, עזה ויהודה ושומרון. לפי הנמסר, צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה באזור הביטחון בלבנון ולסכל מחבלים ותשתיות טרור, תוך שמירה על ביטחון תושבי הגבול הצפוני.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים תדרוך בטחוני ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, במהלכו ביקש נתניהו את תמיכתו של לפיד בפתיחת חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הבטחון. כך לפי הנמסר מטעם לפיד. בפגישה השתתפו גם ראש אגף התכנון בצה"ל וראש המל"ל.

על פי ההודעה שפרסמה לשכת לפיד לאחר הפגישה, ראש הממשלה לשעבר לפיד השיב לנתניהו במעמד הפגישה: "אני בעד ההצעה ותומך בהעברת הכספים, כי צריך לחזק את צה"ל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים שאליה אתה מוביל".

לפיד הציב תנאי ברור לתמיכתו: "במקום זה תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים היום למימון ההשתמטות החרדית - ונתמוך בהצעה גם בכנסת".

בליכוד הגיבו להודעת לפיד: "לפיד מטעה את הציבור על תקציב הביטחון. הטענות של לפיד מופרכות ושקריות. הכנסות המדינה היו גבוהות מהצפוי בעקבות המדיניות הכלכלית של הממשלה, ובעקבות כך גם הגירעון נמוך מהצפוי. בנסיבות אלו, ניתן להגדיל את תקציב הביטחון ללא כל העלאת מיסים".

"הטיעון על כספים קואליציוניים ותקציבים למגזר החרדי גם הוא מופרך. מעולם לא היו סכומים כאלו לכספים קואליציוניים ולמגזר החרדי, ואפילו לא קרובים אליהם. לפיד מפקיר את ביטחון מדינת ישראל בגלל שיקולים פוליטיים זולים".