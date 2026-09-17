בבלי
מסורב כניסה

ארה"ב חוסמת את אבו מאזן: לא תגיע לעצרת האו"ם

וושינגטון מסרבת להעניק אשרות כניסה ליו"ר הרשות ולמשלחתו • השנה השנייה ברציפות שבה נחסמת הכניסה לעצרת הכללית בניו יורק

אבו מאזן (צילום: shutterstock)

ארצות הברית מסרבת להעניק ליו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן) ולחברי משלחתו אשרות כניסה לקראת העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק.

על פי דיווח בערוץ אל-ערבייה, זו השנה השנייה ברציפות שבה וושינגטון מונעת מיו"ר הרשות להגיע פיזית לעצרת.

כלי התקשורת רויטרס דיווח כי מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה על הארכת הסנקציות על מתן אשרות לאנשי הרשות הפלסטינית ולחברי אש"ף, לקראת העצרת הכללית הקרובה. ההחלטה מהווה המשך למדיניות שהחלה בשנה שעברה, כאשר גם אז נמנעה הנהגת הרשות מלהגיע לניו יורק בשל סירוב אמריקני.

בהודעת מחלקת המדינה האמריקנית נטען כי "הרשות הפלסטינית ואש"ף פועלים להפוך את הסכסוך הישראלי-פלסטיני לבין-לאומי", בין היתר באמצעות בית הדין הפלילי הבין-לאומי ובית הדין הבין-לאומי לצדק.

עוד האשימה ארצות הברית את הארגונים בניסיון לקדם הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית ו"בתמיכה בטרוריסטים".

ארצות הבריתהרשות הפלסטיניתאבו מאזןעצרת האו"ם

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר