ארצות הברית מסרבת להעניק ליו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן) ולחברי משלחתו אשרות כניסה לקראת העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק.

על פי דיווח בערוץ אל-ערבייה, זו השנה השנייה ברציפות שבה וושינגטון מונעת מיו"ר הרשות להגיע פיזית לעצרת.

כלי התקשורת רויטרס דיווח כי מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה על הארכת הסנקציות על מתן אשרות לאנשי הרשות הפלסטינית ולחברי אש"ף, לקראת העצרת הכללית הקרובה. ההחלטה מהווה המשך למדיניות שהחלה בשנה שעברה, כאשר גם אז נמנעה הנהגת הרשות מלהגיע לניו יורק בשל סירוב אמריקני.

בהודעת מחלקת המדינה האמריקנית נטען כי "הרשות הפלסטינית ואש"ף פועלים להפוך את הסכסוך הישראלי-פלסטיני לבין-לאומי", בין היתר באמצעות בית הדין הפלילי הבין-לאומי ובית הדין הבין-לאומי לצדק.

עוד האשימה ארצות הברית את הארגונים בניסיון לקדם הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית ו"בתמיכה בטרוריסטים".