יממה בלבד לאחר שנפגש עם יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט במטרה לתאם מהלכים בגוש האופוזיציה, יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן הודיע על תמיכה בפסילת מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס.

מפלגת 'ישראל ביתנו' הודיעה באופן רשמי כי תתמוך בוועדת הבחירות המרכזית בפסילת רע"מ, שרצה הפעם ברשימה משותפת עם חבר הכנסת יואב סגלוביץ'.

בהודעה הרשמית שפרסמה המפלגה נמסר: "כל ממשלה ציונית שתקום לאחר הבחירות חייבת להגדיר את חיסול החמאס כיעד מרכזי במדיניות הביטחון שלה. כל מפלגה שמתנגדת לכך אין לה מקום בכנסת בישראל. לכן נצביע בעד פסילת הרשימה המשותפת, רע״מ, עופר כסיף וסמי אבו שחאדה".

המהלך של ליברמן נתפס במערכת הפוליטית כטריקת דלת על כל אפשרות להישענות עתידית על קולות הסיעות הערביות לצורך הרכבת קואליציה, אפילו מבחוץ.

החלטתו של ליברמן להכליל את רע"מ ברשימת הפסולות, בעיקר לאחר הצטרפותו של יואב סגלוביץ' לרשימה, יוצרת מבוכה במפלגות המרכז-שמאל, שקיוו לשמור על גמישות פוליטית שתאפשר הקמת ממשלה לאחר הבחירות.

הפגישה בין ליברמן לאיזנקוט התקיימה, כאשר השניים שוחחו על הפעולות הנדרשות להשגת ניצחון במערכת הבחירות ודנו בסוגיות השונות שעל סדר היום, כך נמסר מטעם שני המנהיגים.

המהלך מגיע על רקע פגישה שארגן ראש האופוזיציה יאיר לפיד במוצאי השבת הקרובה של ראשי גוש השינוי בביתו בתל אביב. בפגישה צפויים להשתתף נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, כאשר המפגש יתמקד בתיאום מהלכי הגוש לקראת הבחירות הצפויות.

בעניינו של סמי אבו שחאדה, שהצטרף לרשימת רע"מ, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הגישו לוועדת הבחירות המרכזית עמדה שונה מזו שהציגו ביחס למפלגות אחרות. לדבריהם, מהתשתית הראייתית שהוצגה עולה לכאורה כי הוא הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

במרכז הדברים עומד מאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023. לפי העמדה שהוגשה לוועדת הבחירות, המאמר הוא הראיה המרכזית שעליה מתבססת ההתייחסות לבקשת הפסילה נגדו.