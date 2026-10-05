בשבוע שעבר התפרסמה התכתבות בין חברי ועדת החוקה סביב ההחלטה לקיים את הדיון על העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין ביום 7 באוקטובר עצמו.

חבר הכנסת גלעד קריב פנה בבקשה לדחות את הדיון בשל טקסי הזיכרון הצפויים באותו יום. באופן יוצא דופן הצטרפה לבקשתו גם חברת הכנסת טלי גוטליב. יו"ר הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, השיב כי יבדוק אפשרויות נוספות, אך ציין כי לפי הבדיקה שביצע אין התנגשות בין מועד הדיון לבין הטקסים.

כעת התברר כי הדיון יתקיים כמתוכנן. ביום רביעי הקרוב, 7 באוקטובר, בשעה 10:00 תתכנס ועדת החוקה לישיבת פיקוח בנושא יישום החוק להעמדה לדין בשל אירועי הטבח. לפי העדכון בהודעה שנשלחה לחברי הוועדה, בדיון ישתתפו כלל הגורמים הרלוונטיים ותוצג תמונת מצב עדכנית על ההתקדמות ביישום החוק.