ספירת קולות, אילוסטרציה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

סקר מנדטים חדש שפורסם בחדשות 13 מציג תמונה משמעותית במפת הכוחות הפוליטית לקראת הבחירות לכנסת ה-26. על פי הסקר, גוש נתניהו מגיע לשיא של 55 מנדטים, בעוד גוש האופוזיציה יורד ל-50 מנדטים בלבד. המפלגות הערביות, רע"ם והמשותפת, זוכות יחד ב-15 מנדטים.

נתוני הסקר מצביעים על שוויון מוחלט בין מפלגת הליכוד לבין מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט, כאשר שתיהן מגיעות ל-20 מנדטים כל אחת. מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט זוכה ב-12 מנדטים, ו'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מקבלת 10 מנדטים. במפלגות הערביות, הרשימה המשותפת זוכה ב-9 מנדטים ורע"ם בראשות מנסור עבאס מקבלת 6 מנדטים. מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן ומפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר זוכות כל אחת ב-8 מנדטים.

( צילום: Liron Moldovan/Flash90 )

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

במפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס זוכות ב-8 ו-7 מנדטים בהתאמה, ויחד מגיעות ל-15 מנדטים. מפלגת 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 7 מנדטים, ומפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר זוכה ב-5 מנדטים.

סיכון מחושב: זה מה שעומד מאחורי הקמפיין במפלגות החרדיות | מעייריב איצלה כץ | 06.10.26 3

מפלגת 'המילואימניקים והכלכלית' בראשות יועז הנדל וזליכה נמצאת מתחת לאחוז החסימה ואינה עוברת לכנסת, על פי הסקר.

סקר קודם שפורסם באתר 'וואלה' בתחילת חודש ספטמבר הציג תמונה שונה במקצת, כאשר 'ישר!' הובילה עם 25 מנדטים והליכוד עם 21 מנדטים, עם שוויון של 52-52 בין הגושים כולל מפלגת הנדל שהייתה אז עם 4 מנדטים. הסקר החדש מצביע על התחזקות של גוש נתניהו לקראת הבחירות, כאשר הפער בין הגושים מגיע לחמישה מנדטים לטובת הגוש הימני.