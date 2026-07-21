הראשון לציון עם הקהילה האתיופית ( צילום: באדיבות )

על רקע התגברות מדאיגה ובוטה של פעילות המיסיון בקרב בני הקהילה האתיופית, כינס הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף פגישת חירום בלשכתו יחד עם רבנים וקייסים בכירים כדי לגבש מענה נחוש ובלתי מתפשר.

השקט הופר והאיום יצא אל האור: פעילות המיסיון המחתרתית לשעבר הפכה לגלוי ומאיימת באופן ישיר על עתידם הרוחני של בני הקהילה האתיופית בישראל. על רקע זה, הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרה"ג דוד יוסף, כינס בלשכתו פגישת חירום מקצועית. לפגישה הגיעו הרב הראשי ליהודי אתיופיה, הרב ראובן וובשת, לצד רבנים וקייסים בכירים מהקהילה האתיופית. במהלך הדיון, הציגו המשתתפים תמונת מצב מדאיגה ביותר המעידה על כך שפעילות המיסיון, שהתנהלה בעבר במחשכים, יוצאת כעת אל המרחב הציבורי באופן בוטה וכוללת ניסיונות שיטתיים וחסרי תקדים להרחיק את בני הקהילה מחיק היהדות. משתתפי הפגישה הדגישו את חומרת המצב ודנו בדרכי הפעולה הנדרשות על מנת להוביל מענה רוחני, חינוכי וציבורי מקיף למניעת התופעה.

הראשון לציון עם הקהילה האתיופית ( צילום: באדיבות )

עיקרי הדברים והצעדים האופרטיביים

הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף, הצהיר כי עליהם לפעול בנחישות ובאחדות למען שמירה על חומות הדת והזהות היהודית של בני הקהילה היקרים.

הרב הראשי הדגיש כי לא יינתן למיסיון לפעול ללא הפרעה ולערער את שלמות המשפחות והקהילות.

הובטח כי הרבנות הראשית תעמוד בראש המערכה למתן מענה רוחני ותחזק את החוסן היהודי של הקהילה.

במסגרת הדיון נבחנו דרכי פעולה אופרטיביות למיגור התופעה ולגיבוש מנגנון שיתוף פעולה רחב ואפקטיבי שיבלום את הפגיעה בזהות בני הקהילה.

הרבנות הראשית לישראל רואה בנושא זה עניין בעל חשיבות עליונה ותמשיך לעדכן בדבר הצעדים המעשיים שיינקטו בתקופה הקרובה.