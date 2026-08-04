בישיבה שהתקיימה היום (יום ג') אישרה ועדת הכספים של הכנסת העברות תקציביות משמעותיות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים, המיועדות לחיזוק מערכת החינוך החרדית בכל זרמיה. ההחלטה באה לתת מענה לפערים ארוכי שנים בתקצוב מוסדות החינוך, עובדי ההוראה והמעטפת החינוכית והחברתית במגזר החרדי, נושא שעמד על הפרק בדיונים רבים במושבים האחרונים של הכנסת.

בין הסעיפים המרכזיים שזכו לאישור נמצא צעד היסטורי הנוגע לגננות החרדיות: לראשונה מאז הקמת המדינה, ייושם תקצוב מלא של כלל הגננות במערכת החרדית בהתאם לשנות הוותק שצברו. מהלך זה מסיים פער רב שנים בין תנאי ההעסקה של גננות חרדיות לבין עמיתותיהן במערכת החינוך הכללית.

במקביל, התקציב המאושר כולל הקצאה נרחבת להסדרת מערך ההסעות לתלמידים ותלמידות ברשתות החינוך המרכזיות - 'החינוך העצמאי' ורשת 'בני יוסף'. נושא ההסעות היווה במשך שנים אתגר כלכלי וארגוני כבד עבור הורים והנהלות מוסדות, וההסדרה צפויה להבטיח המשכיות לימודית תקינה והגעה בטוחה של התלמידים למוסדותיהם.

כמו כן הוקצו משאבים ניכרים לסבסוד מערך הצהרונים במוסדות החינוך החרדיים הפועלים במעמד "מוסדות פטור" ו"מוכר שאינו רשמי". הקצאות אלו נועדו להשוות את תנאי המעטפת החינוכית אחר הצהריים לאלו הנהוגים ברחבי הארץ, ובכך להקל על העומס הכלכלי המוטל על המשפחות.

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חלק נוסף מהתקציב מיועד לחיזוק המענה החברתי והחינוכי, תוך דגש על תקצוב תוכניות לטיפול ותמיכה בנוער נושר ובנוער בסיכון במגזר החרדי, לצד תקצוב פעילויות תרבות יהודית. בנוסף נכלל סעיף ייעודי לסבסוד והרחבת תוכניות הכשרת מורות בסמינרים החרדיים, במטרה להבטיח את איכות ההוראה וההכשרה של הדור הבא של מחנכות.

בהתייחסו לאישור התקציבים אמר חה"כ משה גפני: "גם בימים מורכבים אלה, כשעולם התורה והחינוך ניצב בפני אתגרים לא פשוטים, חובתנו להמשיך לדאוג לילדי ישראל ולמערכת החינוך החרדית. התקציבים שאושרו היום הם בשורה חשובה לגננות, למורים ולמורות, לתלמידים ולתלמידות ולמוסדות החינוך, והם יסייעו לתקן עיוותים ולהשלים פערים שנמשכו שנים.

"אני מודה לכל מי שסייע בקידום המהלך. נמשיך בעזרת ה' לפעול בנחישות למען עולם התורה והחינוך, ולא נרפה עד שנבטיח את מלוא הזכויות והמשאבים המגיעים למערכת החינוך החרדית".