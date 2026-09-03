רבני העיר בני ברק וראשי הקהילות פונים בקריאה דחופה לתושבי העיר להשתתף במחאה שתיערך בצאת השבת הקרובה, פרשת ניצבים-וילך. המחאה תתמקד בפתיחת עסק בעיר בשבת קודש, צעד שרבני העיר מגדירים אותו כ"פרצה חמורה בחומות שמירת השבת בעירנו, שלא הייתה דוגמתה בעשרות השנים האחרונות".

בהודעה שהופצה בקרב תושבי העיר מסבירים הרבנים כי לאחר שננקטו כל הצעדים המשפטיים והחוקיים האפשריים מול הגורמים הרלוונטיים, ולאור העובדה שהעסק ממשיך לפעול בשבת קודש, הוחלט לצאת למחאה פומבית. הציבור נקרא להתפלל תפילת מנחה במניינים מוקדמים ולהגיע למקום העסק בסביבות השעה 19:00, סמוך לצאת השבת.

במקביל להיערכות למחאה, חסידי גור מארגנים נסיעה מיוחדת לירושלים שתצא מיד עם סיום ההפגנה. הנסיעה מיועדת להגיע למעמד אמירת הסליחות הראשון שייערך בהיכל החסידות בירושלים.

רבני העיר מדגישים בקריאתם כי המאבק הוא על אופייה של העיר בני ברק ועל שמירת קדושת השבת במקום. החשש המרכזי, כך מסבירים הרבנים, הוא שפתיחת עסק זה תפתח פתח לפתיחת עסקים נוספים באזור, ותיצור תקדים מסוכן.

בהקלטה שהופצה בעיר נמסר: "הודעה חשובה לאור קריאתם של רבני העיר. מכיוון ובתקופה האחרונה ישנה פרצה חמורה בחומות שמירת השבת בעירנו בני ברק, שלא הייתה כמוה בעשרות השנים האחרונות, בפתיחת עסק בעיר, ולאחר שניסו לפעול בכל הדרכים החוקיות וכל האפשרויות הרלוונטיות אך ללא הועיל והעסק עדיין עומד במריו, והחשש הגדול הוא לפתיחת עסקים נוספים בכל האזור, היה לא תהיה. אשר על כן, בעזרת השם יצאו תושבי העיר החרדים לדבר השם ביום שבת קודש זו, פרשת ניצבים-וילך, לקראת השקיעה, סמוך לצאת השבת, למקום הנ"ל, למחות בדרכה של תורה בכבוד השבת קודש הנרמסת בראש חוצות. מבקשים מאנשי שלומנו אשר ביכולתם, ובייחוד האברכים הצעירים, לבוא ולהשתתף".