ילד בן 7 נפצע בנפילה מגובה בחצר תלמוד תורה בחדרה

זירת האירוע ( צילום: איחוד הצלה )

ילד בן 7 נפצע היום (יום שלישי) באורח בינוני לאחר שנפל מגובה בחצר מוסד חינוכי בחדרה. הילד טיפס על ביתן עץ שהוצב בחצר תלמוד התורה, ובמהלך הטיפוס נפל מגג המתקן ונחבל. צוותי איחוד הצלה שהוזעקו לזירה מצאו את הילד לאחר הנפילה והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום. בסיום הטיפול פונה הילד באמבולנס לבית החולים הלל יפה בחדרה, כשמצבו מוגדר בינוני.

זירת האירוע ( צילום: איחוד הצלה )

אליהו ג'אן, חובש באיחוד הצלה, מסר: "סיפרו לנו כי הילד נפל מגג מתקן (ביתן מעץ) עליו טיפס בחצר מוסד חינוכי. לאחר הסיוע הרפואי הראשוני שהענקנו לו בזירה הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים הלל יפה - בשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי נפילות ילדים שאירעו בשבועות האחרונים. לפני כשבועיים נפצעה ילדה בת 5 באורח בינוני לאחר שנפגעה מקורקינט חשמלי ברחוב השניים בבני ברק. לפני כשלושה שבועות נפצע ילד בן 6 באורח בינוני לאחר שנפל ממיטת קומותיים בביתו ברחוב בית יוסף בבני ברק.