מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ( צילום: דוברות ההילולא )

שבוע לפני הילולת מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, מסתיימות ההכנות המקיפות לקראת הגעת המוני המתפללים לציונו הטהור בבית העלמין סנהדריה בירושלים. על פי ההערכות, כמאה אלף מתפללים צפויים להגיע במהלך ימי ההילולא, שתחל ביום שלישי בערב, ליל ג' בחשוון, ותימשך עד יום חמישי.

במסגרת ההיערכות הוקם צוות היגוי מיוחד המתאם את כל ההיבטים הלוגיסטיים והתפעוליים, בשיתוף פעולה עם המשטרה והגורמים הרלוונטיים. אוטובוסים רבים יגיעו מכשבעים ערים ברחבי הארץ, ובמקביל חברות התחבורה הציבורית יתגברו את הקווים העירוניים המגיעים לאזור הציון.