שבוע לפני הילולת מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, מסתיימות ההכנות המקיפות לקראת הגעת המוני המתפללים לציונו הטהור בבית העלמין סנהדריה בירושלים. על פי ההערכות, כמאה אלף מתפללים צפויים להגיע במהלך ימי ההילולא, שתחל ביום שלישי בערב, ליל ג' בחשוון, ותימשך עד יום חמישי.
במסגרת ההיערכות הוקם צוות היגוי מיוחד המתאם את כל ההיבטים הלוגיסטיים והתפעוליים, בשיתוף פעולה עם המשטרה והגורמים הרלוונטיים. אוטובוסים רבים יגיעו מכשבעים ערים ברחבי הארץ, ובמקביל חברות התחבורה הציבורית יתגברו את הקווים העירוניים המגיעים לאזור הציון.
במתחם הציון יוקמו אוהלי תפילה ומתחמים מיוחדים לחלוקת שתייה קלה, לצד מערך של עשרות סדרנים ומאבטחים שיפעלו לאורך כל שעות ההילולא, יכוונו את הציבור ויסייעו בשמירה על הסדר והבטחון.
בשל היקף האירוע הגדול צפויים שינויים בהסדרי התנועה באזור. הכניסה למתחם הציון תהיה דרך צומת שדרות אשכול־ארץ חפץ, בעוד רחוב בלוי ישמש ליציאה בלבד. מפת הסדרי התנועה ודרכי הגישה המעודכנות צפויה להתפרסם בהמשך השבוע.
המארגנים פונים לציבור הרחב בבקשה להימנע ככל האפשר מהגעה ברכב פרטי, בשל עומסי התנועה הצפויים וההגבלות באזור הציון, ולהעדיף תחבורה ציבורית. כמו כן, הציבור מתבקש להישמע להנחיות הסדרנים, המאבטחים והמשטרה על מנת לאפשר את קיום ההילולא בבטחה ובסדר.
0 תגובות