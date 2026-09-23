קמפיין שקרים וטרור: מפקדי חיזבאללה חוסלו בלבנון, לא בתימן

לוחמי צה"ל בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

סערה חסרת תקדים פרצה בימים האחרונים ברשתות החברתיות הערביות. הנרטיב שהופץ היה ברור: חיזבאללה מציג תמונות של קצינים ופעילים בכירים שלכאורה "מתו בתימן". החומר המופץ טען כי "ישראל נמצאת בתוך שטחם של חיזבאללה, צעדים ספורים מבתיהם, אך המנהיגים העדיפו לשלוח אותם להילחם בתימנים בשירות איראן, במקום להגן על לבנון".

השמות שצוינו בקמפיין הם שמות מוכרים בקרב פעילי הארגון: מוחמד סרור, היית'ם אל-טבטבאי, חסן סלאמי, מהדי אשמר ווסים ג'באי. הסיפור נשמע ביקורתי ומכה בנקודה רגישה בלבנון – המצב הכלכלי והביטחוני הקשה בזמן המלחמה. אלא שתחקיר שנערך מוכיח באופן חד-משמעי: מדובר בקמפיין שקרים מתוכנן ומתוזמר. המטרה היא להכות בחיזבאללה מבפנים ולהציג אותו כארגון שמפקיר את לבנון לטובת מלחמות רחוקות בשירות איראן. במציאות, כל חמשת המפקדים חוסלו על ידי ישראל בתקיפות ממוקדות בלבנון.

מנהרות טרור בלבנון - צילום: דובר צה"ל מנהרות טרור בלבנון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 1:03

הקשר לתימן: יחידה 3800 והייצוא של הידע הצבאי

כדי להבין מדוע הקמפיין הזה עובד ואיך נוצרה המניפולציה, יש להפריד בין עובדות היסטוריות לבין נרטיב פוליטי עכשווי. הקשר לתימן אינו בדוי לחלוטין, וזו בדיוק הבעיה.

חלק מהבכירים הללו אכן נשלחו בעבר על ידי חיזבאללה לאמן ולסייע למערך הרקטות והכטב"מים של המורדים החות'ים. הם פעלו במסגרת יחידה 3800 – יחידה מיוחדת במערך של חיזבאללה, האחראית על תמיכה והכוונה של "ציר ההתנגדות" מחוץ ללבנון: בעיקר בסוריה, בעיראק ובתימן, תחת הכוונה איראנית ישירה.

העובדה שהם שירתו שם בעבר נוצלה ברשתות החברתיות כדי ליצור נרטיב פוליטי מכפיש: "אתם נלחמים בתימן במקום להגן על לבנון". אבל המוות עצמו התרחש הרבה יותר קרוב לבית – מידי חיל האוויר הישראלי.

מוחמד סרור (אבו סאלח) – מפקד מערך הכטב"מים וההגנה האווירית של חיזבאללה. סרור היה דמות מרכזית בפיתוח יכולות הרחפנים והכטב"מים של הארגון. הוא אכן נשלח בעבר לתימן כדי לאמן את החות'ים במערך האווירי. ב-26 בספטמבר 2024 חוסל בתקיפה ממוקדת בדאחייה בביירות.

היית'ם עלי אל-טבטבאי (אבו עלי) – אחד המפקדים הצבאיים הבכירים ביותר בארגון. בעבר פיקד על יחידת רדואן האליטה ועל יחידה 3800. בשל מעורבותו העמוקה בתימן הציעה ארצות הברית בעבר פרס כספי של מיליוני דולרים על ראשו. לאחר חיסולי הצמרת ב-2024 מונה לראש המטה הצבאי של חיזבאללה. הוא חוסל על ידי ישראל בביירות בנובמבר 2025.

חסן סלאמי – מפקד גזרת חג'יר בחיזבאללה. היה אחראי בין היתר על תיאום וניהול ירי רקטות ונ"ט לעבר ישראל. חוסל בתקיפת רכב בדרום לבנון באזור כפר רומאן בפברואר 2024.

מהדי אשמר ווסים ג'באי – שניהם פעילי שטח ומהנדסים במערכים הטכנולוגיים והמבצעיים של הארגון. שניהם נהרגו במועדים שונים בלבנון, כחלק מחילופי המהלומות עם ישראל.

השאלה המעניינת היא מדוע הקמפיין השקרי הזה עובד כל כך טוב. הפרסומים ברשתות משתמשים בעובדה אמיתית חלקית – העובדה שאותם מפקדים אכן שירתו בתימן – כדי לבנות סיפור שלם שגוי. במדעי התקשורת, סוג כזה של מניפולציה נקרא "כימרה" תקשורתית: מפלצת המורכבת מחלקים אמיתיים כדי לתת תוקף לחלק השקר.

השילוב הזה קשה להפרכה מיידית עבור הקורא הממוצע. כשיש גרעין של אמת, הסיפור הופך אמין יותר. המטרה הפוליטית היא חד-משמעית: למתוח ביקורת פנימית על חיזבאללה כמי שמנהל מלחמות עבור איראן במדינות ערביות מרוחקות, במקום להגן על לבנון עצמה.

האירוע הזה ממחיש את הדינמיקה של מלחמת המידע במזרח התיכון, שבה משתמשים בהיסטוריה המבצעית של הארגון כנגדו לאחר מותו. אבל העובדות בשטח פשוטות וחדות: ישראל חיסלה את אותם מפקדים ואנשי טכנולוגיה בדיוק במקום שבו הם פעלו – בלבנון. הדאחייה, דרום לבנון והגזרות המבצעיות היו זירת המוות שלהם, לא תימן.