מסמך דרקוני שהוגש היום (שישי) לבית המשפט העליון מטעם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה מציב אולטימטום חריף לרשתות החינוך החרדיות: המשך תקצוב מלא יותנה בעמידה ב-100% מחובות החינוך הרשמי, כולל לימודי חול מלאים, מבחנים ארציים והכשרה פדגוגית מוכרת. המהלך, שהוגש במסגרת תשובת המדינה לעתירת "הקומה הראשונה" בבג"ץ, מבשר על שינוי יסודי ביחסי המדינה עם מערכת החינוך החרדית.

בתשובה המפורטת, המונה עשרות עמודים, הציגה היועמ"שית תפיסה נוקשה לפיה אין עוד הפרדה בין זכאות לתקצוב מלא לבין עמידה מלאה בדרישות החינוך הממלכתי. "נתוני משרד החינוך מצביעים על פערים משמעותיים בעמידת מוסדות הרשתות בחובתם ללמד את מלוא תוכנית היסוד", נכתב במסמך, "מוסד המבקש ליהנות מן המעמד ומהתקצוב המלא נדרש לקיים את מלוא החובות הכרוכות בהם, ובכלל זה ללמד 100% מתוכנית היסוד".

המדינה הודיעה לבג"ץ כי "המשך קבלת תקצוב מכוח עקרון 'כלל ילדי ישראל' לרשתות החינוך החרדיות יותנה בעמידה בחובות היסוד החלות על מוסדות הרשתות". בין הדרישות: לימודי ליבה מלאים כפי שנקבעו בתוכנית היסוד, העסקת צוותי הוראה בעלי הכשרה מתאימה, השתתפות מלאה במערכי המדידה וההערכה, שיתוף פעולה עם מנגנוני הפיקוח והאכיפה ועמידה בחובות הדיווח. "דרישות אלו יחולו כבר בשנת הלימודים הנוכחית", הודגש במסמך.

עימות חריף בצמרת: שר החינוך קיבל ייצוג נפרד

חשיפה משמעותית בכתב התשובה היא הקרע העמוק בין היועצת המשפטית לממשלה לבין שר החינוך יואב קיש. על רקע חילוקי דעות חריפים ומתמשכים, נאלצה היועמ"שית לאשר לשר החינוך ייצוג משפטי נפרד בבג"ץ - צעד חריג המעיד על עומק המחלוקת.

שר החינוך הציג עמדה מנוגדת לחלוטין ליועמ"שית, והזהיר כי גישתה הנוקשה תביא לקריסה. קיש ומנכ"ל משרדו טענו כי שלילת תקצוב מיידית תייצר "תמריץ מסוכן עבור מוסדות לוותר כליל על הדרישות, לעבור למעמד מוכש"ר או פטור, ולפגוע בתלמידים". השר דורש להמשיך בעיקרון "כעומק הליבה עומק התקצוב" - גישה המאפשרת תקצוב יחסי בהתאם להיקף לימודי החול בפועל.