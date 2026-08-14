מסמך דרקוני שהוגש היום (שישי) לבית המשפט העליון מטעם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה מציב אולטימטום חריף לרשתות החינוך החרדיות: המשך תקצוב מלא יותנה בעמידה ב-100% מחובות החינוך הרשמי, כולל לימודי חול מלאים, מבחנים ארציים והכשרה פדגוגית מוכרת. המהלך, שהוגש במסגרת תשובת המדינה לעתירת "הקומה הראשונה" בבג"ץ, מבשר על שינוי יסודי ביחסי המדינה עם מערכת החינוך החרדית.
בתשובה המפורטת, המונה עשרות עמודים, הציגה היועמ"שית תפיסה נוקשה לפיה אין עוד הפרדה בין זכאות לתקצוב מלא לבין עמידה מלאה בדרישות החינוך הממלכתי. "נתוני משרד החינוך מצביעים על פערים משמעותיים בעמידת מוסדות הרשתות בחובתם ללמד את מלוא תוכנית היסוד", נכתב במסמך, "מוסד המבקש ליהנות מן המעמד ומהתקצוב המלא נדרש לקיים את מלוא החובות הכרוכות בהם, ובכלל זה ללמד 100% מתוכנית היסוד".
המדינה הודיעה לבג"ץ כי "המשך קבלת תקצוב מכוח עקרון 'כלל ילדי ישראל' לרשתות החינוך החרדיות יותנה בעמידה בחובות היסוד החלות על מוסדות הרשתות". בין הדרישות: לימודי ליבה מלאים כפי שנקבעו בתוכנית היסוד, העסקת צוותי הוראה בעלי הכשרה מתאימה, השתתפות מלאה במערכי המדידה וההערכה, שיתוף פעולה עם מנגנוני הפיקוח והאכיפה ועמידה בחובות הדיווח. "דרישות אלו יחולו כבר בשנת הלימודים הנוכחית", הודגש במסמך.
עימות חריף בצמרת: שר החינוך קיבל ייצוג נפרד
חשיפה משמעותית בכתב התשובה היא הקרע העמוק בין היועצת המשפטית לממשלה לבין שר החינוך יואב קיש. על רקע חילוקי דעות חריפים ומתמשכים, נאלצה היועמ"שית לאשר לשר החינוך ייצוג משפטי נפרד בבג"ץ - צעד חריג המעיד על עומק המחלוקת.
שר החינוך הציג עמדה מנוגדת לחלוטין ליועמ"שית, והזהיר כי גישתה הנוקשה תביא לקריסה. קיש ומנכ"ל משרדו טענו כי שלילת תקצוב מיידית תייצר "תמריץ מסוכן עבור מוסדות לוותר כליל על הדרישות, לעבור למעמד מוכש"ר או פטור, ולפגוע בתלמידים". השר דורש להמשיך בעיקרון "כעומק הליבה עומק התקצוב" - גישה המאפשרת תקצוב יחסי בהתאם להיקף לימודי החול בפועל.
בנוסף, שר החינוך התנגד בחריפות לדרישה לקבוע תוכנית יסוד אחודה בתקנות. קיש הבהיר כי הדרישה "סותרת את הפרקטיקה המקובלת, פוגעת בסמכויות המקצועיות ומתעלמת ממאפייניה הייחודיים של האוכלוסייה החרדית", וכי מדובר בצעד "שגוי, לא מקצועי ולא שוויוני".
ביטול ההסדרים הקיימים: שיטת המנעד והקלות הקיץ
מתוך מסמך התשובה עולה שורה של דרישות וביטול נהלים שהיו נהוגים במשך עשרות שנים. ראשית, היועמ"שית קובעת ביטול מוחלט של "שיטת המנעד" - הפרקטיקה שאפשרה למוסדות ללמד בין 75% ל-100% לימודי חול ולקבל תקצוב יחסי. מוסד שלא ילמד 100% תוכנית יסוד ייגרע מן הרשת ויופחת תקציבו לרמת מוכש"ר.
שנית, תבוטל ההקלה ההיסטורית ל"מאריכי שנת לימודים" - הסדר שאפשר למוסדות בנים הממשיכים ללמוד בקיץ להפחית כ-50% משעות לימודי החול השבועיות בכיתות ז'-ח'. היועמ"שית דורשת לבטל פטור זה כבר משנת הלימודים הנוכחית.
בנוסף, נקבע מתווה בן 5 שנים להכשרת מורים, לפיו תעודות הוראה "אקוויוולנטיות" של מורים גברים המבוססות על לימודים תורניים ובוגרי ישיבות - לא יוכרו עוד לצורך הוראת מקצועות חול. תוך שנתיים לפחות 50% מהמורים במוסד יחזיקו בהכשרה מוכרת, ותוך 4 שנים - 75% מהמורים. כמו כן נאסרה קליטת מורים חדשים ללא הכשרה רשמית.
כפיית מבחנים וחובת דיווח ישיר
המסמך קובע חובת השתתפות מלאה במבחני ראמ"ה (מיצ"ב/תנופה) בכל מוסדות הרשתות. צוין כי רשת 'בני יוסף' כבר החלה להשתתף במבחנים אלו בשנתיים האחרונות, ולגבי 'החינוך העצמאי' הושג סיכום על כניסה למבחנים החל משנת הלימודים הקרובה.
כמו כן, נקבע שינוי בשיטת הדיווח: במקום הדיווח המרוכז שנעשה עד כה דרך הנהלות הרשתות, מעתה יחויב כל מנהל מוסד לדווח באופן פרטני, ישיר ומאומת על מערכות השעות ומצבת כוח האדם.
נתונים קשים שהציגה המדינה
כדי להצדיק את הצעדים החריפים, פירטה הפרקליטות נתונים קשים ביחס למצב במוסדות הרשתות:
- פחות מ-10% ממוסדות הרשתות עומדים כיום בדרישות ההכשרה הפדגוגית במקצועות מתמטיקה, מדעים ואנגלית
- ב-79% ממוסדות הרשתות אין אפילו מורה אחד בעל הכשרה מתאימה להוראת מתמטיקה בכיתות ז'-ח'
- ב-87% מהמוסדות אין מורה בעל הכשרה להוראת מדעים בכיתות ז'-ח'
- ב-43% מכלל מוסדות הרשתות אין מורה מוכשר לאנגלית (ובכיתות ז'-ח' הנתון מגיע ל-76%)
בסיכום עמדתה הדגישה היועצת המשפטית לממשלה כי חלק מרכזי מהצעדים - לרבות ביטול שיטת המנעד, הפעלת מנגנוני ביקורת פתע וסנקציות שלילת תקציבים - ייכנסו לתוקף כבר בשנת הלימודים הנוכחית. מוסדות שלא יעמדו בדרישות ייגרעו לאלתר ממעמד הרשתות.
בקרב הנהלות רשתות החינוך ועסקני הציבור החרדי שוררת דריכות רבה וזעם עצום לקראת הדיונים המכריעים בבג"ץ, מול מה שמסתמן כאחד מניסיונות ההתערבות והכפייה הכלכלית הקשים ביותר שידע עולם התורה והחינוך החרדי מאז ומעולם.
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