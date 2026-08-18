היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הפיצה היום (ה' אלול) מסמך סיכום דרקוני של שנת הגיוס 2025, הכולל דרישה חריפה להרחבת צעדי האכיפה הכלכלית והפלילית נגד בני הציבור החרדי. על פי המסמך, למרות עלייה במספרי הגיוס - כ-80% מכלל המשתמטים בארץ הם מהציבור החרדי, ונדרש להגביר את המאבק בתופעה באמצעות אכיפה אישית מוגברת ומעצרים יזומים.

בדיון המעקב ה-15 שהתקיים בלשכת היועמ"שית השתתפו הפרקליט הצבאי הראשי, קצין המשטרה הצבאית הראשי, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצה"ל וגורמי מקצוע ממשרדי הממשלה. המסמך המפורט מציג תמונת מצב מורכבת: מחד גיסא עלייה במספר הנופלים לצבא, ומאידך גיסא המשך פריחת עולם התורה, שלפי הערכת היועמ"שית "אינה מביאה לצמצום הדרוש באי השוויון בנטל".

הנתונים: עלייה משמעותית אך לא מספקת

על פי הנתונים שהוצגו בדיון, בשנת הגיוס 2025 התגייסו 4,298 חיילים מהציבור החרדי, לעומת 2,811 בשנה שקדמה לה - עלייה של כ-53%. נרשמה גם עלייה מוערכת של כ-13% במספר הלוחמים מקרב הציבור החרדי. גורמי המקצוע ציינו כי העלייה נבעה משילוח צווי גיוס לכלל האוכלוסייה, צעדי אכיפה אזרחית-כלכלית כגון שלילת הטבות, אכיפה פלילית ופתיחת מסלולי שירות ייעודיים.

עם זאת, המסמך מציג תמונה קשה מבחינת מדינת ישראל: מתוך 60,217 מיועדים לשירות ביטחון שהוכרזו כמשתמטים בכלל האוכלוסייה, כ-50,000 הם מהציבור החרדי - המהווים כ-83% מכלל המשתמטים בארץ. כמו כן, מתוך כ-41,000 צווי סעיף 12 שהוצאו (לאחר פקודת מעצר), כ-31,600 הם בציבור החרדי. סך הכולל של מיועדים לשירות שהוכרזו כמשתמטים או שהוצא בעניינם צו 12 עומד כיום על כ-101,000 - עלייה מ-95,000 בסיום שנת הגיוס 2024.

פערי אכיפה חריפים: 34 כתבי אישום בלבד

אחד הממצאים החריפים במסמך נוגע לפערי האכיפה הפלילית. מאז תחילת 2026 הוגשו 348 כתבי אישום בגין השתמטות בכלל האוכלוסייה, אך רק 34 מהם - פחות מ-10% - נגד בני הציבור החרדי. זאת למרות שהם מהווים כ-80% מציבור "המשתמטים". היועמ"שית קבעה במפורש כי "בהיבטי האכיפה הפלילית - המצב הנוכחי אינו עולה בקנה אחד עם המצופה מהמדינה" ומהווה פגיעה באכיפה שוויונית.

בנוגע למעצרים, בשנה החולפת בוצעו 860 מעצרים יזומים בכלל האוכלוסייה, ו-244 עריקים ומשתמטים עוכבו באקראי על ידי משטרת ישראל. הצבא והמשטרה ציינו בדיון קושי משמעותי בביצוע פעולות יזומות בריכוזי הציבור החרדי עקב "הפרות סדר רחבות היקף". בין 1.8.2025 ל-22.7.2026 נשפטו בדין משמעתי 679 חייבי גיוס מהציבור החרדי שנכללו בצו הביניים.

הדרישות: הרחבת אכיפה כלכלית ומעצרים יזומים

היועמ"שית קבעה בסיכום הדיון כי "לשם המשך צמצום תופעת ההשתמטות ומענה על הצורך הביטחוני הדחוף בהגדלת הצבא, נדרש להרחיב בהקדם את סל צעדי האכיפה הכלכלית האישית". בהקשר זה הודגשה במיוחד שלילת סבסוד מעונות היום ("ניצנים") כצעד אפקטיבי ביותר, לצד בחינת שלילת השתתפות בשכר דירה של משרד הבינוי והשיכון.

בנוסף, נקבע כי על הצבא והמשטרה "לפעול לטובת הקצאת המשאבים הדרושה לקידום מבצעי אכיפה יזומה לאלתר". גורמי הצבא והמשטרה הבהירו בדיון כי יחזרו לבצע פעילות יזומה מול משתמטים בציבור החרדי. היועמ"שית קבעה לוחות זמנים קצרים: עד י"ז באלול (בעוד 12 ימים) נדרשים צה"ל והמשטרה להעביר תוכנית אכיפה מפורטת הכוללת מבצעים יזומים, גיבוש אמות מידה ברורות לעיכובים ומעצרים במעברי הגבול, והמשך קידום התשתית העובדתית לשלילת הטבות כלכליות.

המשך המערכה: מחינוך לתעסוקה

המסמך מגיע על רקע התנאת תקצוב מלא של רשתות החינוך החרדיות בלימודי חול מלאים, שהוצגה בסוף השבוע שעבר לבג"ץ. היועמ"שית דורשת עמידה ב-100% מחובות החינוך הרשמי, כולל לימודי ליבה מלאים, מבחנים ארציים והכשרה פדגוגית מוכרת. במקביל, ארגון 'ישראל חופשית' פנה לעיריות בדרישה לעצור תמיכות כספיות, אירועי בין הזמנים והקצאות קרקע למוסדות תורניים.

בעולם התורה מתגברת התחושה כי מדובר במערכה מתואמת נגד לומדי התורה. כפי שעולה מהמסמכים, הלחץ הכלכלי מופעל בו זמנית על מספר חזיתות: מעונות יום, דיור מסובסד, תקצוב ישיבות, תמיכות עירוניות ואישורי מס לתורמים. המהלכים מלווים באכיפה פלילית מוגברת ובדרישה למעצרים נוספים של לומדי תורה.

ברחוב החרדי הולכת ומתפשטת ההבנה כי מדינת ישראל הכריזה מלחמת חורמה כנגד תורת ישראל, אך מציינים כי בטוחים אנו בהבטחת "כי לא תשכח מפי זרעו", וגם בתקופות קשות - מצפים לגאולה השלמה בה ניוושע.