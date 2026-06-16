בעקבות קבירת חוק המעונות: וועדת הכספים ננעלה לאחר 2 דקות

המשבר בין הסיעות החרדיות לראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר (שלישי) לשיא נוסף, כאשר ועדת הכספים נאלצה להיסגר לאחר שתי דקות בלבד מחוסר רוב לקואליציה. הסיבה: יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הודיע כי שני נציגי הסיעה בוועדה יצביעו נגד כל ההעברות התקציביות שיובאו לאישור.

המהלך הדרמטי הגיע בעקבות הודעה שהתקבלה בשעות הבוקר במפלגות החרדיות, לפיה ראש הממשלה הבהיר בשיחות סגורות עם נציגים חרדים כי חוק המעונות לא יעבור בקדנציה הנוכחית. החלטה זו נתפסת בעולם החרדי כהפרה חמורה של הסכמות קואליציוניות, ועוררה גל של תגובות חריפות.

נעילה מיידית של הוועדה

ועדת הכספים פתחה את ישיבתה הבוקר על פניות תקציביות שונות, אך כבר לאחר כשתי דקות התברר כי לקואליציה חסרה רוב להעברת ההצבעות. הודעת גפני, שהגיעה בשעות הבוקר המוקדמות, יצרה מצב בו הקואליציה לא יכלה לקדם שום החלטה תקציבית.

הצעד החריג של יו"ר דגל התורה מעיד על עומק המשבר ועל הנחישות של המפלגות החרדיות להביע את מחאתן. בעבר, גם כאשר היו חילוקי דעות בין הסיעות החרדיות לקואליציה, נמנעו מצעדים שמשתקים את פעילות הממשלה השוטפת.

הרקע: קבירת חוק המעונות

השורש למשבר הנוכחי נעוץ בהחלטה שהתקבלה בלשכת ראש הממשלה שלא להעלות את חוק המעונות להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. החוק, שאושר בוועדת הכספים לפני כשבוע ברוב של 9 מול 6, נועד להסדיר את המשך סבסוד מעונות היום עבור משפחות האברכים.

על פי התיקון המוצע שיזם סגן השר ח"כ ישראל אייכלר, קריטריון הזכאות לסבסוד יקבע מעתה בהסתמך על מצבה התעסוקתי של אם הפעוט בלבד, במקום התחשבות במצבם התעסוקתי של שני בני הזוג. מדובר בפתרון שנועד לעקוף את הנחיית בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה לשלילת סבסוד מעונות היום מילדי אברכים.