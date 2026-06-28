ח"כ בועז ביסמוט ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בראשות ח"כ בועז ביסמוט, תתכנס ביום שלישי הקרוב לדיון חירום דחוף. על הפרק: אישור הוראת שעה להקפאת כלל ההליכים הפליליים והמעצרים המבוצעים נגד בחורי ישיבות שאינם מתגייסים. המהלך מקודם לבקשתם הדחופה של שר הביטחון ישראל כ"ץ ומזכיר הממשלה יוסי פוקס.

גורמים שונים בעולם התורה מביעים חשש כבד מפני השלכות המהלך. לדבריהם, מדובר ב"מלכודת דבש" שנועדה להרגיע את השטח באופן זמני, תוך השארת הגזירות על כנן וסלילת הדרך לגיוס עתידי באמצעות שיטות רכות ומתוחכמות יותר. "המעצרים פוגעים במאמצי הגיוס" ממכתבו הרשמי של ח"כ ביסמוט עולה בבירור כי המניע להקפאת המעצרים אינו רצון להגן על מעמד לומדי התורה, אלא הבנה של הממסד הביטחוני כי המדיניות הנוקשה השיגה תוצאה הפוכה. ביסמוט מצטט במכתבו את עמדתם המקצועית של הגורמים הפועלים בשטח בתחום שילוב חרדים, ולפיה המשך המעצרים יוצר אנטגוניזם ו"מרחיק את הצעירים החרדים ממסלולי השירות". שוב מעצרים: משטרת התנועה עצרה אברך בכביש 6 | נערכו הפגנות במקום חיים כהן | 23.06.26 המפכ"ל מגבה את אלימות השוטרים: "נדרשה פעולה משמעותית" - זעם בציבור משה כץ | 23.06.26 1 החשש בקרב גורמים חרדים הוא כי הפסקת המעצרים נועדה אך ורק כדי להחליף את האכיפה הנוקשה בשיטות רכות ומתוחכמות יותר של שילוב ופיתוי, שיקשו על הנהגת עולם התורה לנהל מאבק ממוקד.

המכתב של ביסמוט

ניסיון לבלימת גל המחאות

נדבך מרכזי נוסף במהלכה של הקואליציה הוא הרצון לבלום את גל המחאות הסוערות שפרץ ברחבי הארץ בעקבות מעצר בחורי הישיבות. ביסמוט מתייחס לכך ישירות ומציין כי המדיניות הנוכחית יוצרת "קרע חסר תקדים ומתח גדול", תוך שהוא מזכיר את חסימות הכבישים ואת התפיסה לפיה "אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי".

המבקרים מצביעים על כך שהוראת השעה היא למעשה ניסיון "לכבות את השריפה" הציבורית ולמסמס את האפקטיביות של המחאה החרדית, שהחלה לערער את יציבות הממשלה, מבלי לתת פתרון חוקי אמיתי שיגן על מעמדם של בני הישיבות לטווח הארוך.

פתרון זמני שישאיר את הסנקציות על כנן

במערכת הפוליטית מבהירים כי הקפאת ההליכים היא פתרון זמני בלבד, שאינו מבטל את הסנקציות הקיימות אלא רק משהה אותן. יתרה מכך, ח"כ ביסמוט הדגיש במכתבו כי הדיונים על הוראת השעה לא ימנעו מהוועדה לדרוש מהממשלה ומערכת הביטחון להציג תוכניות עבודה קונקרטיות להמשך התהליך.

ביסמוט חתם את מכתבו בדרישה כי משרד הביטחון ימשיך בשיח מול צה"ל לקבלת מענים באשר ל"אופן הגדלת גיוס החרדים והסרת החסמים הקיימים בשטח". לאור זאת, לקראת הדיון ביום שלישי, גובר החשש בעולם הישיבות כי הצעד הנוכחי יוביל בסופו של דבר להשתקת ההתנגדות הציבורית ולקידום שקט של מסלולי גיוס.