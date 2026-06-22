לאחר ההתבטאות החמורה: דרישה לחקירה פלילית נגד ראש העיר לשעבר

ח"כ יצחק גולדקנופף, יו"ר סיעת יהדות התורה, פנה היום (שני) במכתב חריף למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית מיידית נגד ראש עיריית ערד לשעבר, ניסן בן חמו. הפנייה מגיעה בעקבות סרטון שפרסם בן חמו, בו הוא קורא לתושבי העיר "לצאת לאינתיפאדה עירונית" כנגד התושבים החרדים.

"הזדעזעתי לראות היום סרטון שפרסם ראש עיריית ערד לשעבר, ובו הוא קורא לתושבי העיר 'לצאת לאינתיפאדה עירונית' כנגד תושביה החרדים של העיר", כתב גולדקנופף במכתבו. "שימוש במושג 'אינתיפאדה' - מונח הטעון בזיכרון הלאומי במשמעויות של דם, טרור ואלימות קשה - אינו מהווה ביקורת לגיטימית או חופש ביטוי".

"קריאה מפורשת לפעולות אלימות"

יו"ר יהדות התורה הדגיש כי מדובר בהסתה חמורה שעלולה להוביל לפגיעה פיזית בציבור החרדי. "מדובר בקריאה מפורשת לפעולות אלימות, להפרת סדר ולסיכון חיי אדם", ציין במכתבו. "דברים אלו, הנאמרים מפיו של מי ששימש בעבר בתפקיד ציבורי בכיר, מהווים הסתה חמורה שעלולה להתפרש על ידי הציבור כ'אור ירוק' לפגיעה פיזית בציבור החרדי השוהה בעיר".

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גולדקנופף דרש מהמפכ"ל לפתוח לאלתר בחקירה פלילית כנגד ראש העיר לשעבר בגין עבירות הסתה לאלימות. "אין בכוונתי לעבור לסדר היום אל מול הסתה מסוכנת זו", הבהיר. העתק מהמכתב הועבר גם לשר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר.

מתיחות מתמשכת בערד

הפנייה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין הקהילה החרדית לתושבים החילונים בערד, שהסלימה בימים האחרונים בעקבות מעצרם של בני זוג מחסידות גור. כזכור, מאות מחסידי גור יצאו לרחובות העיר במחאה על המעצר, תוך גרימת שיבושי תנועה ועומסים בכבישים.

ראש עיריית ערד הנוכחי, יאיר מעיין, שינה את עמדתו במהלך האירועים - בתחילה הגן על זכותם של חסידי גור להפגין, אך לאחר מכן תקף את שיבושי התנועה וכינה את המפגינים "חבורת עבריינים פורעים". על רקע זה הגיעו דבריו של ראש העיר לשעבר, ניסן בן חמו, שקרא ל"אינתיפאדה עירונית" נגד החרדים.