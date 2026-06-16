פורום הנציגים ברשויות המקומיות של תנועת שלומי אמונים התכנס היום (שלישי) לישיבה דרמטית בביתר עילית, בה הושמעו דברים חריפים במיוחד מפי יו"ר התנועה ח"כ מאיר פרוש. בנוכחות עשרות נציגים מרחבי הארץ, הזהיר פרוש את היועצת המשפטית לממשלה בלשון חריפה: "אם לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה, לא תהיה ברירה אלא להשתמש בדברי אהוד ברק ולגרש אותה במקלות ואבנים".

המפגש, שהתקיים באירוח ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, עסק בהיערכות לצעדי מחאה נרחבים נגד רדיפת לומדי התורה. פרוש הבהיר לנציגים כי זימן אותם במיוחד כדי "לדבר על כך שאנו צריכים להיות ערוכים להוביל צעדי מחאה שיזעזעו את אמות הסיפים".

יו"ר שלומי אמונים התייחס בהרחבה למהלך שהוביל ראש העיר רובינשטיין להפסקת שיתוף הפעולה של הרשויות החרדיות עם המשטרה. "ראינו לאחרונה מה כוחה של פעילות מאוחדת", אמר פרוש, "מהלך שהדהד מקצה הארץ ועד קצהָ, וראינו כיצד מהר מאוד הוא הוביל את בכירי המשטרה לעצור ולחשב את ההתנהלות מחדש".

עם זאת, הבהיר פרוש כי אינו מרוצה. "לומר לכם שאני מרוצה? רגוע? רחוק, רחוק מזה. הביזיון הזה של מעצר בגין לימוד תורה, הוא כתם וקטרוג", הדגיש.

"ראינו ברפורמה המשפטית כיצד הקפלניסטים הכניעו את הממשלה"

פרוש הסביר לנציגים כי עליהם להיות ערוכים למערכה קשה ומורכבת. "זו מערכה על קיומנו כעם התורה", אמר, והוסיף כי ייתכן ויידרשו להתנתק לחלוטין משיתוף פעולה עם רשויות שלטון נוספות, ואף להוביל מהלכים כלכליים שיזעזעו את המשק.

בהתייחסו לאמירותיו של אהוד ברק על גירוש נתניהו "במקלות ואבנים", אמר פרוש: "אני רוצה להודות לברק על גילוי הלב, כי נהוג להגיד שמה שמותר להם אסור לנו, אבל לא עוד. ברגע שהוכרזה מלחמה נגד עולם התורה, כל מה שמותר להם, מותר לנו, ואם צריך אז אפילו יותר מכך".

פרוש הדגיש כי לפני שנה לא היה מעז להגיד את הדברים שאמר היום. "אז לא הייתי מעז להגיד את זה, אבל היום אין מנוס: אם היועמ"שית לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה, לא תהיה ברירה אלא להשתמש בדברי אהוד ברק ולגרש אותה במקלות ואבנים".

יו"ר שלומי אמונים הבהיר: "אז אני עוד לא אומר לכם להכין מקלות ואבנים, אבל זימנתי אתכם לכאן בכדי לדבר על כך שאנו צריכים להיות ערוכים. אנו צריכים להיות ערוכים להוביל צעדי מחאה שיזעזעו את אמות הסיפים".

"מיליון וחצי נפש - המחיר הכלכלי יהיה עצום"

פרוש חשף בפני הנציגים כי בין הצעדים הנבחנים ומובאים לשולחנם של גדולי ישראל, נמצא גם הנושא הכלכלי. "ראינו ברפורמה המשפטית כיצד הקפלניסטים הכניעו את הממשלה בזכות שני דברים מרכזיים, המחאות ברחובות, כולל נתב"ג, והכלכלה", אמר.

הוא הדגיש את גודל הציבור החרדי: "על פי הערכות הלמ"ס, האוכלוסייה החרדית בישראל מנתה בשנת 2025 כ־1,450,000 נפש. אני חוזר כי זהו נתון דרמטי. הציבור החרדי מונה כיום כמעט מיליון וחצי נפש. מדובר ב-14.3 אחוז מכלל האוכלוסייה".

פרוש הוסיף בלשון חריפה: "אני מאוד לא מציע לרודפים שלנו במשרד המשפטים ובמשרד האוצר לבדוק מה המחיר הכלכלי של מיליון וחצי נפש שמחליטים כי באו מים עד נפש והם מוכנים לעשות הכל בכדי לעצור את מסכת הרדיפה של לומדי התורה".

"הקפלניסטים רוצים להרוג לנו את הנשמה"

בסיום דבריו, התייחס פרוש לאיומים הביטחוניים שמטרידים את עם ישראל. "אני חרדי, אתם נציגים חרדים, אנחנו חרדים מהטרור הערבי, אבל לא פחות מכך אנחנו חרדים מהקפלניסטים בראשות אהוד ברק ודומיו", אמר.

הוא הוסיף: "האמת היא שהם רוצים להרביץ לנו במקלות ואבנים ולפרק את עולם התורה בארץ ישראל. נאמר: גודל המחטיאו יותר מן ההורגו, הערבים רוצים להרוג לנו את הגוף, הקפלניסטים והמשפטנים רוצים להרוג לנו את הנשמה".