מראות מההפגנות בכביש 4 ( צילום: יעקב הרשקוביץ )

אלימות קשה וחריגה נרשמה הבוקר (רביעי) בפיזור הפגנת אנשי 'הפלג הירושלמי' בכביש 4 סמוך לבני ברק, כאשר כוחות המשטרה הפעילו אלימות קשה שהותיר מפגינים פצועים ושותתי דם. המחאה, שהתקיימה במחאה על מעצר לומדי תורה, הסתיימה במראות חריגים שעוררו סערה בציבור החרדי.

בתיעודים שהופצו מהזירה נראו מפגינים עם פציעות קשות, חלקם עם בגדים שנקרעו בידי השוטרים. עוצמת האלימות הפיזית והשימוש באלות חרגו בהרבה מהנהלים המקובלים, מעבר לעצם השימוש ברימוני הלם שהופעלו במקום. דרעי תוקף: "תתעורר, איתמר בן גביר" בעקבות המראות הקשים, פרצה סערה פוליטית כאשר שורה של נציגי ציבור חרדים תקפו בחריפות את התנהלות המשטרה והצביעו על אכיפה סלקטיבית לעומת הפגנות אחרות במדינה. פרשת מקורבי בן גביר: ההקלטות המביכות של עד המפתח נחשפות משה כהן | 12:41 אזולאי תוקף: "אלימות המשטרה חצתה כל קו אדום" דוד קליין | 13:21 יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, הפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר השר לביטחון לאומי: "איתמר בן גביר, תתעורר! לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה", כתב דרעי. דרעי הוסיף בחריפות: "אתה יודע שאנחנו מתנגדים להפגנות, אבל לא נוכל לעמוד מנגד מול העוול והאלימות הקשה הזאת. הוכחת שכאשר חשוב לך, אתה יודע להפעיל את המשטרה. קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה".

מראות מההפגנות בכביש 4 ( צילום: יעקב הרשקוביץ )

פרוש: "משטרה של טורקיה ואיראן"

חבר הכנסת מאיר פרוש, יו"ר סיעת 'שלומי אמונים', הצטרף לביקורת החריפה ואמר: "התנהלות המשטרה הבוקר אינה תואמת התנהלות של משטרה במדינה בשלטון של יהודים, ולא משטרה במדינה המתיימרת להיות דמוקרטיה. פיזור אלים של מחאה כפי שראינו הבוקר, אנחנו מכירים מטורקיה ואיראן".

פרוש דרש: "מפכ"ל המשטרה, וכל שוטר או מפקד שידו היו במעל, צריכים ללכת הביתה היום".

גם ח"כ יואב בן צור הגיב ואמר: "התיעודים מהבוקר, בהם נראים שוטרים מפעילים אלימות ברוטאלית ופוצעים מפגינים חרדים עד זוב דם, חושפים את האמת הכואבת. משטרת ישראל מנהלת מערכת אכיפה סלקטיבית ומפלה. למפגינים מקפלן כורזים ברמקולים, ובהפגנות חרדים משתמשים באלות, רימוני הלם ובכוח בלתי מידתי".

בן גביר: רק על רימוני ההלם

בסביבתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ניסו להסביר את האירועים ומסרו כי בג"ץ אסר על השר להתערב בנושא הפעלת כוח משטרתי במהלך הפגנות. עם זאת, מקורביו העבירו מסר לפיו השימוש באלות וברימוני הלם נגד חוסמי כבישים אינו הגיוני.

זמן קצר לאחר מכן, פרסם השר בן גביר הודעה רשמית ברשת X, בה בחר להתמקד בסוגיית הרימונים בלבד, תוך התעלמות מהטענות על אלימות פיזית ישירה: "לאחרונה התגברו אירועים שבהם נעשה שימוש ברימוני הלם מול אוכלוסייה אזרחית שלא על פי הנהלים, ולכן אקיים על כך דיון דחוף בנושא, על מנת לוודא שהשימוש ברימוני הלם יעשה רק במקרים חריגים ובהתאם לנהלי המשטרה".

הודעת השר עוררה תרעומת בקרב אברכים שנכחו בזירה, שטענו כי השר מפגין חוסר אונים ומסתפק בבחינת נהלים טכניים בזמן שהאלימות הפיזית בשטח נמשכת. בשיחה עם 'בבלי' אמרו: "השר בן גביר טוען מזה זמן רב שהוא עומד על כוחו מול המערכת המשפטית, היכן כוחו מולה כעת? או שהוא שקרן, או שהדם החרדי זול בעיניו".

רקע: גל מעצרים מתגבר

האירוע מתרחש על רקע גל מעצרים מתגבר של בחורי ישיבות, כאשר רק לפני ימים ספורים נעצר האברך אביאל כהן מנתיבות ונידון ל-14 ימי מאסר בכלא הצבאי. המעצרים המתמשכים הובילו להחלטת העדה החרדית להצטרף לגל המחאות, כאשר עצרת תפילה מרכזית צפויה להתקיים ליל שישי בירושלים.

ההפגנה הבוקר התקיימה בשעות לא שגרתיות, כאשר המפגינים הצליחו להפתיע את כוחות הביטחון ולחסום את כביש 4 בשעות הבוקר המוקדמות - שעה בה לא נערכו הפגנות מעין אלו בעבר.