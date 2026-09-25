( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית לטיהור מרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה מתשתיות טרור. במהלך הפעילות האחרונה השמידו כוחות חטיבת גבעתי ויחידת יהל"ם תוואי תת-קרקעי באורך של כשני קילומטרים.

הפעולה מבוצעת בפיקוד יחידת ההנדסה של אוגדת עזה (143), כחלק מהמאמץ המתמשך לשלילת יכולות הטרור של ארגון חמאס באזור. התוואי התת-קרקעי שהושמד כלל מנהרות ומתקנים שונים ששימשו את הארגון לפעילות טרור.

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כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש. הכוחות ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי, תוך ביצוע סריקות מקיפות של תשתיות תת-קרקעיות והשמדתן, במטרה למנוע את שימושן לפעילות טרור עתידית. כ"ץ: אם ייחטף חייל – עזה תפונה דרומה אליהו לוי | 22.09.26 48 חמקנים לסעודיה: ישראל דורשת מפצחי בונקרים יהודה פנחסי | 22.09.26 מדובר בפעולה מקיפה הנמשכת זמן ממושך, כאשר יחידת יהל"ם מובילה את המאמץ ההנדסי להשמדת התשתיות התת-קרקעיות. התוואי שהושמד מצטרף לעשרות קילומטרים של מנהרות שכבר נאטמו והושמדו במהלך המלחמה.

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הפעילות במרחב הקו הצהוב מתמקדת בשלילת יכולות הטרור של חמאס באזור הגבול עם מצרים, שם הקים הארגון לאורך שנים רשת מסועפת של מנהרות ומתקנים תת-קרקעיים. כוחות גבעתי ויהל"ם פועלים בשיתוף פעולה הדוק לאיתור והשמדת התשתיות.

על פי הנמסר מצה"ל, הכוחות ממשיכים לפעול בהתאם להסכמות הפסקת האש, תוך שמירה על מוכנות מבצעית גבוהה ויכולת תגובה מיידית לכל איום. הפעילות כוללת גם מניעת ניסיונות הברחת נשק ואמצעי לחימה לתוך רצועת עזה.