במערכת הביטחון וברשות שדות התעופה מתנהלת בשעות אלו בדיקה מעמיקה כיצד ניתן אישור רשמי לטייס ממוצא עומאני להגיע לישראל, והאם הליך קבלת האישור התבצע על פי הנהלים המחמירים של רשות שדות התעופה. כך על פי דיווח בחדשות 12.

בשל הרגישות הגיאופוליטית הגבוהה סביב הקשרים עם מדינות המזרח התיכון, ובפרט מדינות המפרץ, כל איש צוות אוויר זר נדרש לעבור אבחון וסינון ביטחוני קפדני ופרטני טרם מתן אישור כניסה למרחב האווירי או אישור נחיתה בשטח המדינה.

כעת עולות במערכת השאלות: האם סינון זה אכן בוצע במקרה הנוכחי? ואם כן, כיצד אושרה הגעתו? מנגד, אם לא בוצע הסינון המלא, עולה השאלה כיצד התאפשר מחדל שכזה.

האירוע החריג תפס את צמרת הביטחון בהיערכות שיא: הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד קיימו התייעצות טלפונית דחופה כדי לרכז את התמונה המודיעינית והמבצעית.

כתב משטרה לירן תמרי מעדכן כי בעקבות הערכת מצב משותפת שקיימו משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, הוחלט כי מייד עם נחיתת המטוס בישראל, כלל הנוסעים ואנשי הצוות יועברו לתחקור מיידי של אנשי שב"כ, במטרה לפענח את מלוא הנסיבות ולבנות את התמונה המלאה סביב הטיסה החריגה.

הבדיקה מתנהלת על רקע אירוע דרמטי שהתרחש בטיסת פליי דובאי שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב, כשעל סיפונה למעלה מ-150 ישראלים. קטטה אלימה שפרצה בין שני הטייסים במהלך הטיסה הובילה לשידור קוד מצוקה המעיד על חטיפת מטוס, מה שהכניס את כל המזרח התיכון לכוננות עליונה.

בעקבות שידור קוד החירום, הוזנקו מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי לעבר המטוס. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו התייעצות ביטחונית דחופה עם ראשי מערכת הביטחון. המטוס הסתובב מעל שמי ירדן כשהיה בדרכו לישראל, ולאחר מכן שידר שהוא נמצא מעל שמי סעודיה, שם נחת בסופו של דבר.