ראש השב"כ, דוד זיני, הציג אמש בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני תמונה מדאיגה ביותר של המצב הביטחוני המתפתח בדרום הארץ, והתריע בפני חברי הקבינט על התפתחויות חמורות בנגב.

על פי הדיווח ב-Ynet, זיני מסר כי בפזורה הבדואית קיימים מקומות בעלי "תשתיות צבאיות", וכי גורמים שונים מנסים להקים שם "גדודים כמו צבאיים" המאורגנים וחמושים היטב.

ראש השב"כ הדגיש כי מדובר בתופעה חמורה במיוחד, הנמצאת תחת מעקב רציף של השב"כ. לדבריו, מדובר בתשתיות "שאנחנו מסכלים כל הזמן" כדי למנוע את התחזקותן.

ההתארגנויות מוקמות על ידי תושבים בדואים במרחק נסיעה קצר מיישובים מרכזיים כגון באר שבע, דימונה ויישובי קו התפר הנוספים — עובדה המחריפה את תחושת החשש בקרב תושבי האזור.

על פי הערכות גורמי הביטחון, לאותם גדודים ומרחבים מושתתים קיימת "זיקה מדאיגה" לארגוני טרור מוכרים, ובראשם חמאס. הקשר מתחזק, בין היתר, בשל קשרי משפחה רבים והתארגנויות חתונה חוצות גבולות.

האזהרה מצטרפת למציאות מתמשכת של חולשה באכיפת החוק ובמשילות בדרום. למרות הבטחות חוזרות ונשנות של הדרג הפוליטי להחזיר את הסדר, הפשיעה וההתחמשות הבלתי חוקית ממשיכות לשבור שיאים.

אחד המנועים המרכזיים של ההתחמשות הוא תופעת הברחות הנשק ההיסטריות המתבצעות ברציפות דרך הגבולות, בעיקר ממצרים ומירדן. הנשק מוברח באמצעות רחפנים ואמצעים נוספים, והמדובר במאגים ורובי סער.

הצפת השוק בכלי נשק רבים הביאה לצניחה חדה במחיריהם והפכה אותם לזמינים ונגישים מאי פעם. התפתחות זו הובילה לאחרונה להחלטת ממשלה תקדימית על כניסת השב"כ לעובי הקורה של הפשיעה החמורה.

תושבי האזור, הממשיכים לחיות תחת צל של ירי בלתי פוסק ותחושת חוסר ביטחון מתמשכת, דורשים מהממשלה לפעול ביד קשה נגד התשתיות הללו לפני שיתממש האסון הבא.

התבטאויות אלו של ראש השב"כ מחזירות את הציבור הישראלי לתודעה הכואבת של אירועי "שומר החומות", ומדגישות את הדחיפות במתן מענה מבצעי כולל לאיום הביטחוני המתהווה בלב הנגב.

נפתלי בנט הגיב לדיווח: "חוסר התפקוד של ממשלת ישראל בארבע השנים האחרונות הביא לאובדן המשילות בנגב ולהפקרת ביטחון התושבים. האסון הבא בדרך. ראש השב"כ דיווח על תשתיות צבאיות בנגב שהשב״כ מסכל כל הזמן, לראש השב״כ זה חדש אבל לנו זה לא. כל תושבי קו התפר, כרמית, עומר ובאר שבע הם לא ראשי שב״כ אבל הם שומעים כל ערב יריות וחיים בחוסר ביטחון מתמיד. בממשלה הבאה נגדיר את מחדל הברחות הנשק כטרור ונלחם בו כמו שממגרים טרור. רק כך נחזיר את המשילות ואת הביטחון לתושבי קו התפר והנגב".