החיסולים ברצועה נמשכים: שני מחבלים בכירים שקידמו טרור - חוסלו

דובר צה"ל הודיע הבוקר (ראשון) על חיסולם של שני מחבלים בכירים בארגון הטרור חמאס, שהיוו איום ישיר על כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה.

המחבלים חוסלו בשתי תקיפות נפרדות שבוצעו בשבוע שעבר, במסגרת הפעילות המבצעית המתמשכת של צה"ל להסרת איומי הטרור מהרצועה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל הראשון שחוסל הוא מוחמד נגיב עאשור, שכיהן כמפקד מחלקת נוח'בה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

המחבל השני הוא תאמר סעיד אבו נחל, שכיהן כראש חולייה מהזרוע הצבאית של חמאס. שני המחבלים היו מעורבים באופן פעיל בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

התקיפות המדויקות בוצעו לאחר שהמחבלים זוהו כמהווים איום מיידי על כוחות צה"ל. בדובר צה"ל הדגישו כי שני המחבלים פעלו באופן שיטתי לקדם מתווי טרור שונים שנועדו לפגוע בלוחמים הפועלים בשטח, ולכן הוחלט לחסלם בתקיפות ממוקדות.

החיסולים מתרחשים על רקע פעילות מבצעית נרחבת של צה"ל ברצועת עזה בימים האחרונים. כאמור, בשבוע שעבר דיווח צה"ל על השמדת תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר ברחבי הרצועה, במסגרת המאמץ השיטתי לאיתור והשמדת תשתיות הטרור התת-קרקעיות של חמאס.

בנוסף, צה"ל תקף והשמיד במהלך השבוע ארבע עמדות שיגור שהוקמו על ידי ארגוני הטרור ברצועה לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף. עמדות השיגור היו מוכנות לשיגור לעבר כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ועל כן היוו איום מיידי שהצריך תגובה מבצעית.