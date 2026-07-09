דיווח: בכיר חמאס ניצל מניסיון חיסול ישראלי, כך נראה הרכב ההרוס

דיווחים ערביים מרצועת עזה מצביעים הערב (רביעי) על ניסיון חיסול דרמטי שהתרחש בשעות האחרונות במערב העיר עזה, כאשר יעד התקיפה היה דובר תנועת חמאס, חאזם קאסם. על פי המידע הזורם מהרצועה, כלי טיס של חיל האוויר שיגר טיל מדויק לעבר הרכב שבו נע הדובר הבכיר יחד עם פמליית האבטחה שלו.

כתוצאה מהפגיעה הישירה, הרכב עלה באש והושמד כמעט לחלוטין. קאסם עצמו נפגע באורח קשה מאוד, וחולץ מהריסות הרכב כשהוא פצוע. לאחר מכן הובהל תחת אבטחה כבדה לקבלת טיפול רפואי דחוף במרכז הרפואי שיפא בעיר עזה. שומר ראשו נהרג במקום מתוצאות התקיפה עולה כי שומר ראשו ומאבטחו האישי של הדובר, מחמד אל-פיומי, נהרג במקום מעוצמת הפיצוץ וההדף. הזירה עצמה הפכה בתוך דקות ספורות למוקד של כאוס מוחלט. בבית הנשיא: פגישת חירום עם ראש השב"כ וסולברג לקראת הבחירות משה כץ | 11:39 סכום בלתי נתפס; הנגיד שלף צ'ק של 10 מיליון דולר, והעניק לאדמו"ר הנרגש חיים רוזנבוים | 08.07.26 תיעוד שהגיע מתוך הרצועה מציג תחילה את הרכב הלבן כשהוא מרוסק לחלוטין במרכז הכביש, להבות אש פעורות מתוכו ועשן שחור וסמיך מיתמר ממנו אל על, בעוד עוברי אורח ספורים מביטים במתרחש במרחק ביטחון. בתיעוד נוסף ודרמטי במיוחד המציג את המשך האירוע, ניתן לראות כיצד תוך זמן קצר נאסף סביב המכונית הבוערת המון עזתי מוסת וזועם המונה מאות אנשים. הקהל הרב, שהקיף את הרכב המפויח מכל עבריו, החל להשתולל, לצעוק בקריאות זעם ולנסות להתקרב אל שרידי המכונית למרות העשן הכבד שעדיין היתמר ממנה.

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מכה קשה למערך ההסברה של חמאס

חאזם קאסם נחשב לאחת הדמויות המוכרות והדומיננטיות ביותר במערך ההסברה והלוחמה הפסיכולוגית של חמאס בשנים האחרונות. הוא מרבה להתראיין בכלי התקשורת הערביים והבינלאומיים כדי להשמיע את עמדות ארגון הטרור, ונחשב לפנים המדיניות של התנועה מול העולם.

ניסיון החיסול שלו, בלב העיר עזה ובאור יום, מהווה מכה תודעתית ומבצעית קשה לארגון. זהו צעד משמעותי בפגיעה בדרג המדיני וההסברתי של חמאס, מעבר לפגיעה השוטפת במפקדים הצבאיים בשטח.

יצוין כי בשבועות האחרונים מבצע צה"ל סדרת חיסולים ממוקדים נגד דרג בכיר בארגון הטרור. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, אתמול חוסל מפקד נוח'בה שפשט לקיבוץ נירים בטבח ה-7 באוקטובר, ולפני כן חוסלו מפקד חוליית נוח'בה ומפקד המודיעין הצבאי של חמאס בפעולות מבצעיות נפרדות.