כוחות צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך הלילה שבין יום שישי לשבת זיהו כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון מספר מחבלים משיירי ארגון הטרור חיזבאללה באזור רכס עלי טאהר. הלוחמים פתחו באש לעבר המחבלים וחיסלו אותם, תוך הסרת האיום הישיר על כוחותינו.

במהלך ההתקלות נפגע קצין לוחם ברמת חומרה בינונית. הוא פונה במהירות לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו קיבלה עדכון על מצבו. דובר צה"ל מסר כי הצבא ממשיך בפעילות מבצעית להסרת כל איום על לוחמיו, ולא יאפשר לארגון הטרור לפגוע באזרחי ישראל. הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת ההתקלות האחרונות מצטרפות לשורה ארוכה של פעולות מבצעיות שמבצע צה"ל במרחב הביטחוני בדרום לבנון בימים האחרונים. כוחות אוגדה 91 ממשיכים במאמץ ממוקד לאיתור והשמדת אמצעי לחימה שהסתיר ארגון הטרור חיזבאללה באזור. משה לאופר משיק 'מנגן חב"ד 6' - 15 שנה אחרי מלך הלפגוט | 29.07.26 שמחה בדארג | מאות חגגו בשמחת נישואי נכד האדמו"ר חיים רוזנבוים | 29.07.26 במסגרת הפעילות המבצעית המוגברת, אותרו עשרות פריטי נשק שהוחבאו בשטח. לוחמי חטיבות 401, 4 ו-300 סרקו את השטח ואיתרו מגוון רחב של אמצעי לחימה: נשק מסוג קלאצ'ניקוף, רקטות נגד טנקים מדגם RPG, מטעני חבלה, רימונים, מחסניות תחמושת וציוד לחימה נוסף. הממצאים מעידים על כמויות הנשק הרבות שצבר ארגון הטרור לאורך שנים במרחב זה.

אמצעי הלחימה שאותרו ( צילום: דובר צה"ל )

רקע: תגובה להפרות הסכם הפסקת האש

הפעילות המבצעית מתרחשת על רקע מתיחות מתמשכת בזירה הצפונית. בסוף השבוע החולף, בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, השמיד צה"ל את מערך מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון. תשתית תת-קרקעית זו שימשה חלק מרכזי בתוכנית הפלישה של ארגון הטרור חיזבאללה ליישובי הגליל.

הפעולה בוצעה בעקבות הפרה חמורה של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור, כאשר שוגר רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של צה"ל ברכס עלי טאהר שברצועת הביטחון בדרום לבנון. בהודעה משותפת של ראש הממשלה ושר הביטחון נמסר אז: "מדינת ישראל לא תקבל כל הפרה של הסכם הפסקת האש. על כל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחות צה"ל או באזרחי ישראל תבוא תגובה קשה, עוצמתית, שתגבה מארגון הטרור מחיר כבד".

צה"ל הבהיר כי ימשיך לפעול ברצועת הביטחון בדרום לבנון ולהשמיד כל תשתית טרור, במטרה למנוע מחיזבאללה לשקם את יכולותיו הצבאיות. הפעילות המבצעית נמשכת, כאשר הכוחות ממשיכים לסרוק שטחים נוספים לאיתור אמצעי לחימה מוסתרים.