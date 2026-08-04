לוחמי צה"ל ברצועת עזה ( צילום: צה"ל )

הנחיה מבצעית מעודכנת הועברה היום (יום ג') לכוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה, במסגרת ההכנות ליישום תוכנית מועצת השלום לפירוק נשקו של ארגון הטרור חמאס. ההנחיה קובעת כי מעתה תבוצענה תקיפות אך ורק במטרה להסיר איומים מיידיים על כוחות הביטחון ועל אזרחי מדינת ישראל. כל סיכול ממוקד יחייב אישור מפורש של הרמטכ"ל והדרג המדיני.

ההנחיה המעודכנת מגיעה לאחר שאתמול טענו בכירים בצבא כי "לא התקבלה הנחיה להפסקת אש", אולם בפועל ניתן להבחין בשינוי בהיקף הפעילות המבצעית ברצועה. דובר צה"ל הפנה פניות לתגובה אל הדרג המדיני. רקע להנחיה החדשה הוא שיחה שהתקיימה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין מנכ"ל מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב. במהלך השיחה ביקש מלאדנוב להפסיק את התקיפות הישראליות למשך שבועיים, על מנת לאפשר השלמת ההסכמות עם חמאס במסגרת תוכנית פירוק הנשק. בעקבות תקיפת רכב אמש ברצועה, שבה דווח על שני הרוגים, פרסמו קטאר, מצרים וטורקיה הודעת גינוי משותפת כנגד מה שכינו "ההפרות הישראליות המתמשכות ברצועת עזה". שלוש המדינות המתווכות קראו להפעיל לחץ על ישראל "למלא את התחייבויותיה". "נבגדנו": כך הלוחמים החרדים הבינו שרימו אותם אליהו לוי | 06.08.26 תקלה במתקן: נוסעים תלויים הפוכים באוויר בבלי | 06.08.26 התקיפה אמש התרחשה לאחר יממה שבה לא בוצעו תקיפות ברצועה, על רקע בקשתו של מלאדנוב להפסיק את הפעילות הצבאית. יצוין כי מועצת השלום הבהירה כי נסיגת צה"ל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר השלמת הפירוק המלא של נשקו של חמאס. ההסכם עם חמאס מתווה תהליך הדרגתי לפירוק ארגוני הטרור ברצועה מנשק, לצד נסיגה ישראלית מלאה מהרצועה. התהליך אמור להתבצע בשלבים, כאשר בשלב הראשון אמור צה"ל לסגת חזרה אל הקו הצהוב שנקבע בעסקת החטופים הראשונה.

לוחמי צה"ל ברצועת עזה ( צילום: צה"ל )

מאחורי הקלעים מתנהלת מחלוקת נוספת, מעבר לסוגיית התקיפות: האם ישראל צריכה לסגת במסגרת ההסכם עם חמאס, ולאיזה קו. גורם מדיני מסר אתמול כי "ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו".

ההודעה נמסרה זמן קצר לאחר הודעתם של השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, שאליה לא התייחס ראש הממשלה באופן רשמי. לטענת שרים בקבינט, "ב'מפת הדרכים' מדובר על נסיגה הדרגתית. העמדה הישראלית הייתה שמתחילים בנסיגה רק כשחמאס מתפרק, ועכשיו הם אומרים שבכל פעם שחמאס מתפרק מחלק מנשקו אנחנו צריכים לסגת קצת".

עוד טענו השרים: "כל הפירוז פייק. אין פירוק מנשק, אלא העברתו לידיים פלסטיניות, והן יפעלו לפי החוק הפלסטיני שחל ברמאללה. החוק שלא רואה בטרור נגד יהודים עבירה, אלא להפך. הם משלמים כסף לרוצחי יהודים".

מועצת השלום פרסמה אמש הודעה על הפגישה של מלאדנוב עם נתניהו, שבה נמנעה מהתייחסות לסוגיה המורכבת. "כחלק מתהליך פירוק הנשק בעזה ומתן האפשרות למעבר לממשל אזרחי, ויצירת עתיד בטוח יותר באזור הן עבור הישראלים והן עבור הפלסטינים בעזה, נערכה היום פגישה בין הנציג העליון לבין ראש ממשלת ישראל", נמסר.

על פי ההודעה, "הפגישה הייתה בונה ומפורטת. ישראל ומועצת השלום חולקות הבנה משותפת לגבי היעדים הסופיים". המועצה הדגישה כי "המטרה ברורה ואינה מוטלת בספק - פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר משלטון באמצעות נשק לממשל אזרחי".

עוד נמסר כי "היישום יפוקח על ידי כוח הייצוב הבינלאומי ועל ידי הוועדה לאימות היישום, שבה חברות הן ארצות הברית והן מועצת השלום. המשך ההתקדמות לקראת יישום מלא תלוי בכך שכל צד ימלא את התחייבויותיו במסגרת המתווה המוסכם".