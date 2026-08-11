ממשלת קפריסין פנתה לישראל בבקשה לרכוש טנקי מרכבה מדגמים מתקדמים - סימן 3 וסימן 4, כך עולה מדיווח של חדשות 12. הבקשה נועדה להחליף את מערך הטנקים הרוסיים הישנים מסוג T-80 המצויים בשירות הצבא הקפריסאי. אולם בממשלת ישראל קיימת מחלוקת לגבי אישור המכירה: גורמים בכירים סבורים כי יש להשאיר את הטנקים המשומשים בידי צה"ל, לאור הצורך בהם עבור כוחות המילואים והפעילות המבצעית המתמשכת ברצועת עזה ובדרום לבנון, בעת שישראל נלחמת במספר זירות במקביל.