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קפריסין מעדיפה טנקים ישראליים

ניקוסיה פונה לישראל לרכישת טנקי מרכבה לאחר שדחתה הצעה יוונית לטנקים מיושנים | העסקה מעוררת מחלוקת בממשלת ישראל בשל צורכי צה"ל במלחמה

טנק (צילום: Moshe Shai/Flash90)

ממשלת קפריסין פנתה לישראל בבקשה לרכוש טנקי מרכבה מדגמים מתקדמים - סימן 3 וסימן 4, כך עולה מדיווח של חדשות 12. הבקשה נועדה להחליף את מערך הטנקים הרוסיים הישנים מסוג T-80 המצויים בשירות הצבא הקפריסאי. אולם בממשלת ישראל קיימת מחלוקת לגבי אישור המכירה: גורמים בכירים סבורים כי יש להשאיר את הטנקים המשומשים בידי , לאור הצורך בהם עבור כוחות המילואים והפעילות המבצעית המתמשכת ברצועת עזה ובדרום לבנון, בעת שישראל נלחמת במספר זירות במקביל.

צה"לקפריסיןבבליטנק מרכבה

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