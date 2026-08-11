ממשלת קפריסין פנתה לישראל בבקשה לרכוש טנקי מרכבה מדגמים מתקדמים - סימן 3 וסימן 4, כך עולה מדיווח של חדשות 12. הבקשה נועדה להחליף את מערך הטנקים הרוסיים הישנים מסוג T-80 המצויים בשירות הצבא הקפריסאי. אולם בממשלת ישראל קיימת מחלוקת לגבי אישור המכירה: גורמים בכירים סבורים כי יש להשאיר את הטנקים המשומשים בידי צה"ל, לאור הצורך בהם עבור כוחות המילואים והפעילות המבצעית המתמשכת ברצועת עזה ובדרום לבנון, בעת שישראל נלחמת במספר זירות במקביל.
עסקת נשק מוצעת
קפריסין מעדיפה טנקים ישראליים
ניקוסיה פונה לישראל לרכישת טנקי מרכבה לאחר שדחתה הצעה יוונית לטנקים מיושנים | העסקה מעוררת מחלוקת בממשלת ישראל בשל צורכי צה"ל במלחמה
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