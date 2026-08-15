דובר צה"ל מסר כי במהלך שעות הלילה נפגעו שלושה לוחמים - קצין ושני חיילים נוספים - באורח קשה כתוצאה מתקיפת רחפן חמוש בשטח דרום לבנון. הפצועים פונו לטיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם קיבלו עדכון על מצבם.

במוצאי השבת התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו לאירוע ואמר: "הבוקר הפר חיזבאללה את הפסקת האש בלבנון ותקף את לוחמינו בתוך הקו הצהוב. במתקפה נפצעו קשה שלושה לוחמי צה"ל."

ראש הממשלה הוסיף כי "בתגובה, צה"ל תקף את מפקדת הטרור של חיזבאללה שממנה יצאה ההוראה למתקפה. בזמן זה היו במפקדת חיזבאללה אזרחים כמגן אנושי כדי להאשים את ישראל באופן כוזב בפגיעה מכוונת באזרחים."

על פי דברי נתניהו, "צה"ל פועל בהתאם למדיניות הדרג המדיני ומסיר כל איום על כוחותינו ואזרחינו גם בלבנון וגם בעזה."

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בסיום דבריו ציין ראש הממשלה: "אנו מאחלים החלמה מהירה ללוחמינו שנפצעו. מדינת ישראל לא תסבול כל פגיעה בלוחמיה ותפעל בעוצמה נגד כל איום."

באופן חריג, לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה באנגלית בעיצומה של השבת בעקבות התקיפה בדרום לבנון. ההערכה היא שהפרסום נעשה מתוך הבנה שהאירוע מחייב עדכון מיידי כדי למנוע תגובה אמריקנית שלילית לפעולת התגובה הישראלית.

בהודעה שפורסמה באנגלית נכתב: "הבוקר חיזבאללה הפר את הפסקת האש בלבנון בכך שתקף את חיילינו באזור הביטחון המגן על יישובים ישראליים מעבר לגבול. מתקפת חיזבאללה פגעה קשה בשלושה מחיילינו. צה"ל הגיב בתקיפה של מפקדת הטרור של חיזבאללה, שהורתה על התקיפה".