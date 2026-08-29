( צילום: Roy Alima/Flash90 )

אירוע חריג וחמור התרחש בכפר קוסרה שבשומרון, כאשר קבוצת ישראלים פרצה לבית מגורים של משפחה פלסטינית והתבצרה בתוכו בעוד בני המשפחה שוהים במקום. האירוע החל בעימות אלים וירידת אבנים, והידרדר במהירות למצב קיצוני שחייב הגעת כוחות ביטחון רבים למקום.

לפי הדיווחים שהועברו מגורמי הביטחון, העימות פרץ בין ישראלים לפלסטינים בכפר. במהלכו, חלק מהישראלים ירו אבנים לעבר פלסטינים, ובהמשך התפתח המצב באופן חמור כאשר חדרו לבית מגורים והתבצרו בו למרות נוכחות בני המשפחה הפלסטינית בבית. כוחות משמעותיים של צה"ל ומשמר הגבול הוזעקו למקום בדחיפות. הלוחמים פעלו לחילוץ הישראלים מהבית שבו התבצרו, ובמקביל הוחרמו כלי הרכב שבהם הגיעו למקום. צה"ל מסר כי נכון לשלב זה לא בוצעו מעצרים, וכי נסיבות האירוע נבדקות באופן מעמיק על ידי גורמי אכיפת החוק. במהלך העימותים נפצעו מספר פלסטינים, ביניהם אישה שפונתה בדחיפות לטיפול רפואי בבית חולים. במקביל, מערכת הביטחון בודקת דיווחים על תקיפת עיתונאים זרים בכפר הסמוך ג'אלוד, באירוע נפרד שהתרחש באותה עת. שומר ראשו של סינוואר חוסל ברצועה בבלי | 27.08.26 "אזקו אותנו כמו מחבלים" בעל הבית שאליו פרצו הישראלים העלה טענות קשות כלפי אופן התנהלות הכוחות. לטענתו, בני משפחתו הותקפו באלימות, וכוחות הביטחון אף אזקו אותו ואת בני ביתו במהלך הטיפול באירוע. "אזקו אותנו כאילו אנחנו מחבלים", אמר בכעס. נכון לעתה, לא התקבלה תגובה רשמית מצה"ל לטענות אלו. ברשתות החברתיות הופצו תיעודי וידאו המציגים רעולי פנים המגיעים למקום האירוע בטנדרים, אולם גורמי הביטחון מדגישים כי בשלב זה לא ניתן לאמת באופן עצמאי את התיעודים או את זהות המצולמים בהם.

כפר קוסרה. ארכיון ( צילום: רוי אלימה/Flash90 )

צה"ל: "פעילות בלתי חוקית ומגונה"

האירוע בקוסרה מצטרף לשורה של אירועים דומים באזור בשבועות האחרונים. צה"ל הגדיר בהודעה רשמית את הפעילות כ"בלתי חוקית, מגונה ופסולה", והדגיש כי היא "פוגעת בתושבי הכפרים ובמרקם חייהם". על פי הנמסר, בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים באזור קוסרה וג'אלוד, תוך השתלטות עליהם.

בעקבות האירוע, הנחה שר הביטחון ישראל כ"ץ את צה"ל להכין תוכנית מקיפה להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. "זה לא תפקידו של צה"ל וגם אין ביכולתו לטפל באכיפת הנושאים האזרחיים ביהודה ושומרון", הבהיר שר הביטחון. על פי ההנחיה, משטרת ישראל תידרש להיערך ולהקים כוח מתאים לטיפול בנושאים האזרחיים, בעוד צה"ל ימשיך להתמקד במשימותיו המרכזיות - מלחמה בטרור הפלסטיני והגנה על הגבולות והיישובים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בחריפות את מעשי האלימות בכפרים קוסרה וג'אלוד. לדבריו, כוחות הביטחון החרימו שלושה כלי רכב והביאו לסיום האירוע תוך זמן קצר. נתניהו הוסיף כי צה"ל, שב"כ והמשטרה מנהלים חקירה במקום, וקרא לעצור את הפורעים ולמצות עמם את הדין.

נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה בתוקף את אירועי האלימות בקוסרה ואמר כי הם "כתם על פניה של ישראל". לדבריו, על הממשלה, גופי הביטחון ומערכות המשפט והאכיפה לפעול בתיאום כדי "לעקור מהשורש את התופעה הפסולה הזו ולמצות את הדין עם הפורעים".