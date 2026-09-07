אזרח ישראלי נפצע הבוקר (שני) באורח קשה בפיגוע דקירה שאירע בחוות מעוז יהודה בסמוך ליישוב עוצרין בשומרון.

מפרטים ראשונים עולה כי מחבל שהגיע ברכב לחוות מעוז יהודה, שוחח עם אחד התושבים ולאחר מכן דקר אותו מספר פעמים - עד שהסכין נשברה.

כתוצאה מהדקירות, האזרח נפצע באורח קשה, והמחבל נמלט עם רכבו.

מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר, התקבל דיווח אודות פצוע דקירה, בחוות מעוז יהודה סמוך ליישוב עוצרין בשומרון. כוחות משטרה ממחוז ש"י בדרכם למקום".

המחבל, נמלט עם רכבו וכוחות צה"ל הוקפצו לנקודה ופתחו במצוד אחריו. מדובר צה"ל נמסר כי "מחבל חמוש בסכין דקר אזרח ישראלי ונמלט מהמקום. כוחות צה"ל רבים קפצו למרחב ופתחו במרדף אחריו. צה"ל הטיל כתר על הכפרים שבמרחב".