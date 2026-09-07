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כוחות צה"ל הוקפצו למקום

פצוע קשה בפיגוע דקירה בחוות מעוז יהודה בשומרון; המחבל נמלט

אזרח ישראלי נפצע קשה בפיגוע דקירה בחוות מעוז יהודה בסמוך ליישוב עוצרין בשומרון | כוחות צה"ל פתחו במצוד אחר המחבל שנמלט עם רכבו | דובר צה"ל: "צה"ל פתח במרדף אחר המחבל והטיל כתר על הכפרים שבמרחב" (צבא)

אזרח ישראלי נפצע הבוקר (שני) באורח קשה בפיגוע דקירה שאירע בחוות מעוז יהודה בסמוך ליישוב עוצרין בשומרון.

מפרטים ראשונים עולה כי מחבל שהגיע ברכב לחוות מעוז יהודה, שוחח עם אחד התושבים ולאחר מכן דקר אותו מספר פעמים - עד שהסכין נשברה.

כתוצאה מהדקירות, האזרח נפצע באורח קשה, והמחבל נמלט עם רכבו.

מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר, התקבל דיווח אודות פצוע דקירה, בחוות מעוז יהודה סמוך ליישוב עוצרין בשומרון. כוחות משטרה ממחוז ש"י בדרכם למקום".

המחבל, נמלט עם רכבו ו הוקפצו לנקודה ופתחו במצוד אחריו. מדובר צה"ל נמסר כי "מחבל חמוש בסכין דקר אזרח ישראלי ונמלט מהמקום. כוחות צה"ל רבים קפצו למרחב ופתחו במרדף אחריו. צה"ל הטיל כתר על הכפרים שבמרחב".

צה"לפיגוע דקירהשומרוןכפר עוצרין

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