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מבצע הנדסי חסר תקדים

צה"ל השמיד את מפקדת הטרור בעלי טאהר עם 1,100 טון חומרי נפץ

כוחות צה"ל השלימו מבצע רחב היקף ברכס עלי טאהר בדרום לבנון: פיצצו למעלה מאלף ומאה טון חומרי נפץ, השמידו את מפקדת יחידת באדר וחיסלו מחבלים רבים

השלים מבצע רחב היקף ברכס עלי טאהר שבדרום לבנון, במסגרתו הושמדה תשתית הטרור התת-קרקעית של באזור. כוחות אוגדה 36, עוצבת הקומנדו ולוחמי יחידת יהל"ם פיצצו למעלה מ-1,100 טון חומרי נפץ, השמידו את מפקדת יחידת באדר וחיסלו מחבלים רבים שהתבצרו במנהרות עמוקות.

רכס עלי טאהר שימש כמעוז אסטרטגי של ארגון הטרור ושלט על מרחב נבטיה. במהלך המבצע הפכו הכוחות את רשת המנהרות הענקית לחורבות באמצעות פעילות הנדסית מקיפה.

לוחמי צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
דובר צה"ל, אפי דפרין
דובר צה"ל, אפי דפרין| צילום: צילום: דובר צה"ל

המבצע בוצע בשלבים מדויקים:

בשלב הראשון השתלטו לוחמי עוצבת הקומנדו על פני הקרקע ברכס באמצעות מארבים, תקיפות פירים בירי מדויק, רימונים ורחפנים. לאחר טיהור השטח העליון, העמיקו הכוחות את הפעילות לתוך המנהרות התת-קרקעיות המורכבות, במטרה לחסל את היכולת התפעולית של ארגון הטרור כנגד יישובי הצפון וכוחות צה"ל.

מחבלים שניסו להימלט או לספק ציוד למנהרות חוסלו בתקיפות אוויריות ובירי ארטילרי. באחת ההתקלויות חיסלו לוחמי אגוז מחבל פנים אל פנים בעת בריחה.

השמדת מפקדת באדר והשתלטות על הרכס

עם השלמת המשימה השיג צה"ל שני הישגים מרכזיים: השמדה מוחלטת של תשתית התת-קרקע שהיוותה את מרכז הפיקוד והשליטה של יחידת באדר, והשתלטות מלאה על רכס עלי טאהר המשקיף על מרחב נבטיה בדרום לבנון.

במהלך הסריקות בשמונת התוואים התת-קרקעיים, שאורכם המצטבר עלה על 5,400 מטרים, נחשפו מצבורי נשק עצומים: עשרות רחפני נפץ, כטב"מים מתקדמים, מקלעים, טילי נ"ט, מאות מוקשים, מטעני חבלה ורקטות RPG.

בצה"ל מדגישים כי עם השלמת פיצוץ התשתיות המרכזיות בעלי טאהר – בהמשך לחיסול התוואים ברכס הבופור ובכפרים הסובבים ארנון, יוחמור ותיבנית – המרחב טוהר לחלוטין והוצא משימוש האויב. הכוחות ממשיכים לפעול בשטח בדרום לבנון בדריכות גבוהה להבטחת ביטחונם של תושבי הצפון.

צה"לחיזבאללהדרום לבנוןאוגדה 36בבליעלי טאהר

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