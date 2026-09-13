שר הביטחון: "מי שיתקרב לרכס עלי טאהר יושמד"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע אמש (ראשון) כי לאחר חיסול מחבלי החיזבאללה והשמדת מנהרות הטרור ברכס עלי טאהר, צה"ל נערך באופן מבצעי להשתלט על הרכס ולמנוע מהחיזבאללה או מכל גורם אחר לשוב ולהתבסס בו.

"מי שיתקרב לרכס עלי טאהר יושמד", הבהיר שר הביטחון.

רכס עלי טאהר מהווה חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון הישראלי בלבנון, המשתרע על פני כ-700 קילומטר רבוע מחוף הים במערב, דרך מבצר הבופור ועד אזור החרמון במזרח.

"כפי שראש הממשלה נתניהו ואני הבהרנו פעמים רבות: אנחנו לא זזים מאזור הביטחון", הדגיש כ"ץ. "צה"ל לא ייסוג ולא ייערך מחדש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון".

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שר הביטחון סיכם כי צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה באזור הביטחון, לסכל מחבלים ותשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ולהסיר כל איום על כוחות צה"ל מכל מקום. צה"ל חשף בימים האחרונים את פרטי השמדת מתחם הטרור ברכס עלי טאהר.