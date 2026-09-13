צה"ל ושב"כ הגבירו במהלך החג את הפעילות לסיכול בכירי חמאס ברצועת עזה, תוך התמקדות בבעלי תפקידים מבצעיים ובמי שפועלים לשקם את יכולות ארגון הטרור.

בתקיפה שבוצעה היום (א') במרחב העיר עזה חוסלו שני פעילים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של חמאס: מחמוד חסן עלי אבו נדא ועבד אלרחים אחמד חליל חואר. קודם לכן חוסל מוחמד אל-יאזורי, מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס. אל-יאזורי מונה לתפקיד לאחר שכיהן בעבר כסגן מפקד החטיבה, מפקד גדוד הסיוע הקרבי ומפקד מחלקת המודיעין. בצה"ל ובשב"כ נמסר כי בתקופה האחרונה פעל אל-יאזורי לקידום עשרות מתווי טרור ולניסיון לשקם את מערך חמאס בחאן יונס, שנפגע קשות במהלך המלחמה. יחד עמו חוסלו חודיפה מעמר, מפקד פלוגה, ומוחמד בהג'ת ראצ'י, מחבל נוסף מהזרוע הצבאית. פי 7 מנשיא ארה"ב: שכר דמיוני לראש ממשלה בבלי | 09.09.26 במקביל חיסלו צה"ל ושב"כ בתקופה האחרונה מחבלים נוספים שעסקו בתפקידי פיקוד ומבצעים. בין היתר חוסל מואמן גבר אלסייד אבו לבדה, ראש חוליית הצליפה בחטיבת רפיח, שלפי צה"ל עסק באימוני צליפה ובשיקום יכולות חמאס. לצד הסיכולים, חיל האוויר תקף בשבועיים האחרונים כעשרים מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועה, ביניהם מחסנים וסדנאות ששימשו לייצור ואחסון כלי נשק וחומרי חבלה.