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תקיפות מדויקות ברצועה

חיסול כפול בעזה: מפקד פלוגה בחמאס ומחבל נוסף חוסלו

רפאת אבו זמר, מפקד פלוגה במטה המבצעים של חמאס, חוסל בחאן יונס • מחמד עגור, פעיל בייצור אמצעי לחימה, חוסל בעיר עזה • שניהם קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש

חיסולים ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

ביצעו אתמול (יום שני) תקיפה מדויקת במרחב חאן יונס וחיסלו את המחבל רפאת אבו זמר, שכיהן כמפקד פלוגה במטה המבצעים של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. על פי הנתונים שפורסמו על ידי צה"ל, המחבל היה אחראי על אימון מחבלים בזרוע הצבאית של חמאס לקראת הטבח ב-7 באוקטובר, והמשיך בתקופה האחרונה לפתח את יכולות הלחימה של הארגון.

בתקיפה נוספת שבוצעה במרחב עיר עזה, חיסל צה"ל את מחמד חדר פהמי עגור, פעיל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל עסק בייצור אמצעי לחימה עבור הארגון ופעל לשיקום יכולותיו המבצעיות.

על פי ההודעה הרשמית של צה"ל שפורסמה היום (יום שלישי), שני המחבלים קידמו בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך שהם פועלים לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס והפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו במטרה להסיר את האיום המיידי שהיוו על כוחותינו.

טרם התקיפות ובמהלכן ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

צה"לחמאסעזהחיסול מחבליםחאן יונס

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