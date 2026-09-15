חיסול כפול בעזה: מפקד פלוגה בחמאס ומחבל נוסף חוסלו

חיסולים ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל ביצעו אתמול (יום שני) תקיפה מדויקת במרחב חאן יונס וחיסלו את המחבל רפאת אבו זמר, שכיהן כמפקד פלוגה במטה המבצעים של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. על פי הנתונים שפורסמו על ידי צה"ל, המחבל היה אחראי על אימון מחבלים בזרוע הצבאית של חמאס לקראת הטבח ב-7 באוקטובר, והמשיך בתקופה האחרונה לפתח את יכולות הלחימה של הארגון.