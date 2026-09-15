ברקע ההסלמה במפרץ והמתיחות האזורית, התקיימה בשבוע שעבר בגרמניה פגישה סודית ברמה הגבוהה ביותר בין הרמטכ"ל אייל זמיר לבין מפקדי הצבאות של מדינות ערב מרכזיות. הפגישה, שאורגנה על ידי מפקד פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום), התמקדה במלחמה עם איראן ובהסלמה עם החות'ים.

על פי הדיווח שפורסם הערב (שלישי) בחדשות 12, הרמטכ"ל זמיר נפגש עם מפקדי הצבאות של סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, בחריין, כווית, ירדן ומצרים. המפגש התקיים באתר סקי בגרמניה, והיה חסוי לחלוטין – אף אחת מהמדינות המשתתפות לא פרסמה אותו באופן רשמי.

הפגישה אורגנה על ידי אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), שאחראי על האזור. שני בכירים ישראלים אישרו את קיום המפגש ואת נושאי הדיון שעמדו על הפרק.

במהלך הפגישה, האדמירל קופר העביר מסר ברור לעמיתיו הצבאיים: צבא ארצות הברית לא מתכוון להסיג כוחות מהמזרח התיכון, למרות התקיפות האיראניות החוזרות נגד בסיסים אמריקניים באזור. בנוסף, תדרך קופר את המשתתפים על התוכנית האמריקנית להרחבת תנועת כלי השיט במצר הורמוז, נקודת המעבר האסטרטגית שדרכה עובר חלק ניכר מאספקת הנפט העולמית.

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על פי בכיר ישראלי, הרמטכ"ל זמיר תדרך את יתר המשתתפים על פעילות צה"ל בחזיתות השונות, בהן פועלת ישראל כנגד איראן ושלוחותיה באזור.