כוחות הצבא המלכותיים המרוקאים ( צילום: כוחות הצבא המלכותיים המרוקאים )

בעוד ממשלת ספרד בראשות פדרו סנצ'ס מנהלת קו אנטי-ישראלי נוקשה, מטילה אמברגו נשק מלא ומאשימה את ישראל בהאשמות חמורות – השכנה ממזרח, הממלכה המרוקאית, הפכה לאחת הלקוחות המרכזיות של התעשייה הביטחונית הישראלית. לפי דיווחים בכלי תקשורת ספרדיים מובילים, מרוקו רוכשת מערכות נשק ישראליות מתקדמות, כאשר חלקן מכוונות לכיוון דרום ספרד ולמובלעות הספרדיות סאוטה ומלייה, הנמצאות במרחק של 14 קילומטרים בלבד מהשטח המרוקאי.

מאז חתימת הסכמי אברהם והנורמליזציה בשנת 2020, הציר בין רבאט לירושלים פועל במלוא העוצמה ומשנה את מאזן הכוחות באזור צפון אפריקה. חברות ישראליות גדולות, ובראשן אלביט מערכות ורפאל, הפכו לספקיות העיקריות של הצבא המרוקאי במגוון רחב של מערכות נשק מתקדמות.

לוחמים בצבא ספרד ( צילום: צבא ספרד חשבון רשמי )

הארסנל המרוקאי כולל משגרי רקטות מתקדמים מסוג PULS של אלביט, בעלי יכולת פגיעה מדויקת בטווחים של עשרות ומאות קילומטרים. לצד אלה, רכשה מרוקו תותחי ATMOS מתנייעים בקליבר 155 מילימטר מהמתקדמים בעולם, כלי טיס בלתי מאוישים ורחפנים מתאבדים, לרבות ייצור מקומי משותף של דגמים כמו SpyX. במרחק נגיעה מישראל: מטוסי ענק סיניים בתמרון מדאיג יהודה פנחסי | 25.08.26 צבא ארה"ב הטביע סירת קרטל במבצע קטלני יהודה פנחסי | 24.08.26 1 בנוסף, רכשה מרוקו מערכות הגנה אווירית קריטיות כמו Barak MX ו-Spyder, לצד מגעים מתקדמים לשילוב מערכת קלע דוד. כל המערכות הללו מסוגלות לכסות בקלות את מצר גיברלטר ושטחים נרחבים בדרום ספרד, מה שמעורר חשש רב בצמרת הביטחונית במדריד ומאלץ אותה לפרוס מערכות הגנה נגד כלי טיס בלתי מאוישים בדרום המדינה. המתח המדיני בין ספרד למרוקו הגיע לשיאים חדשים בסוף יולי 2026, בעקבות פריצת אלפי מהגרים למובלעת סאוטה. בצעד נואש, ראש הממשלה סנצ'ס הטיח בפומבי האשמות לפיהן רשתות מידע הקשורות לישראל ולרוסיה ליבו את המהומות – טענה שישראל דחתה כ"שקר בוטה".

אימונים בצבא ספרד ( צילום: צבא ספרד חשבון רשמי )

דוח משטרתי פנימי שדלף חשף את האמת המביכה: מחדל או שיתוף פעולה מצד הרשויות במרוקו עצמן. לפי הדיווחים על המסמך, כוחות הביטחון של מרוקו הפגינו אי-התערבות מוחלטת ליד מעבר טראחאל, לא ניסו לפזר את ההמון, ואף תועדו כשהם מכוונים את המהגרים לעבר שטח ספרד.

הדיווחים על מעורבות אפשרית והכחשת הרשויות ברבאט הובילו למתיחות פוליטית חריפה במדריד ולגל מחאות חסר תקדים. ב-2 בספטמבר 2026, במהלך יום סאוטה הרשמי, יצאו עשרות אלפי בני אדם לרחובות המובלעת ובלמעלה מ-200 ערים ברחבי ספרד. במדריד נרשמו עימותים קשים בסיום הפגנה של כ-50,000 משתתפים.

בזמן שסנצ'ס מגן על רבאט וסופג ביקורת קשה מבית על חולשתו המדינית, ספרד נשארת מאחור, מנותקת מהטכנולוגיה הישראלית, ורואה בעיניים כלות כיצד מרוקו הופכת למעצמה אזורית מוגנת. הפער הביטחוני בין שתי המדינות ממשיך להתרחב, כאשר מרוקו מצטיידת במיטב הטכנולוגיה הישראלית בעוד ספרד מחרימה את ישראל ומתמודדת עם משבר הגירה חמור.