עשרות אלפי מתפללים התכנסו אמש (שני) למעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג. המעמד המרכזי התקיים בימים הנוראים, כאשר קהל רב התאסף לומר סליחות לצד שריד בית המקדש.

במהלך המעמד נשאו הרה"ג שמואל רבינוביץ, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, ונשיא המדינה תפילה לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון.

נשיא המדינה פנה למתפללים ואמר: "לפני כמה שעות סיימנו את צום גדליה שנקבע והוכרז לדורי דורות בעקבות שנאת חינם. ואנחנו פה, מתפללים ליד שריד מקדשנו, שנחרב בגלל שנאת חינם".

"יחד נתפלל, לאחר שלוש שנים של מלחמה וגבורה, ליותר אהבת ישראל ולפחות שנאת חינם", המשיך הרצוג. "נתפלל להחלמתם של כל הפצועות והפצועים בגוף ובנפש. נחבק את המשפחות השכולות, האהובות והיקרות. נחבק ונחזק את חיילות וחיילי צה"ל ואת שמם הטוב, ונבין שכולנו עם אחד, יחיד ומיוחד. גמר חתימה טובה לכם ולכל בית ישראל".

מעמד הסליחות המרכזי הבא ברחבת הכותל המערבי יתקיים הערב, יום שלישי ד' בתשרי.