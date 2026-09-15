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עשרות אלפים בכותל | הרצוג: נתפלל למנוע שנאת חינם

נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי לצד עשרות אלפי מתפללים • "נתפלל ליותר אהבת ישראל ולפחות שנאת חינם"

עשרות אלפי מתפללים במעמד הסליחות ברחבת הכותל
עשרות אלפי מתפללים במעמד הסליחות ברחבת הכותל| צילום: צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

עשרות אלפי מתפללים התכנסו אמש (שני) למעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג. המעמד המרכזי התקיים בימים הנוראים, כאשר קהל רב התאסף לומר סליחות לצד .

במהלך המעמד נשאו הרה"ג שמואל רבינוביץ, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, ונשיא המדינה תפילה לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון.

נשיא המדינה במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי
נשיא המדינה במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי| צילום: צילום: גרגורי באדו

נשיא המדינה פנה למתפללים ואמר: "לפני כמה שעות סיימנו את צום גדליה שנקבע והוכרז לדורי דורות בעקבות שנאת חינם. ואנחנו פה, מתפללים ליד שריד מקדשנו, שנחרב בגלל שנאת חינם".

"יחד נתפלל, לאחר שלוש שנים של מלחמה וגבורה, ליותר אהבת ישראל ולפחות שנאת חינם", המשיך הרצוג. "נתפלל להחלמתם של כל הפצועות והפצועים בגוף ובנפש. נחבק את המשפחות השכולות, האהובות והיקרות. נחבק ונחזק את חיילות וחיילי צה"ל ואת שמם הטוב, ונבין שכולנו עם אחד, יחיד ומיוחד. גמר חתימה טובה לכם ולכל בית ישראל".

מעמד הסליחות המרכזי הבא ברחבת הכותל המערבי יתקיים הערב, יום שלישי ד' בתשרי.

עשרות אלפי מתפללים במעמד הסליחות ברחבת הכותל (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
נשיא המדינה במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
נשיא המדינה במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
נשיא המדינה במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי (צילום: עמוס בן גרשום / לע"מ)
נשיא המדינה במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי (צילום: עמוס בן גרשום / לע"מ)
נשיא המדינה במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי (צילום: עמוס בן גרשום / לע"מ)
נשיא המדינה במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי (צילום: עמוס בן גרשום / לע"מ)
יצחק הרצוגהכותל המערביסליחותעשרת ימי תשובהימים נוראיםשמואל רבינוביץ

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