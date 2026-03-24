הנופש בהר שמואל והמצות לחסידים | כך מתכונן הרבי מקרעטשניף כפר עטה לפסח

לקראת החג הראשון בהנהגתו, חסידי קרעטשניף כפר עטה שכרו עבור האדמו"ר החדש דירת נופש מפוארת ב'הר שמואל' למנוחה עם משפחתו • בזמן שהרבי שוהה למנוחה, צוות ניקיון מיוחד ממרק את מעונו לקראת החג • וגם, התיעוד מאפיית המצות אמש עבור מאות החסידים, וההידור האישי של הרבי למצות 'ערב פסח' (חסידים)

האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה באפיית מצות (צילום: שלום קרויס)

בימי ערב הפסח, שעה שכל בית ישראל עסוקים בביעור חמץ ובמלאכת הניקיון, הגו חסידי קרעטשניף כפר עטה רעיון יצירתי ומלא הערכה עבור מנהיגם, האדמו"ר הצינור השפע, אשר זו שנתו הראשונה על כס ההנהגה.

ל'כיכר השבת' נודע כי קבוצת חסידים התאגדה ושכרה עבור האדמו"ר ובני משפחתו דירת נופש רחבת ידיים בשכונת 'הר שמואל' בירושלים. המטרה היא לאפשר לרבי ימי מנוחה ואגירת כוחות באוויר ההרים הצלול, רגע לפני השיא של ימי הפסח. בעוד האדמו"ר שוהה עם משפחתו בירושלים, צוות ניקיון מקצועי שנשכר על ידי החסידים פועל במרץ למרק את מעון הקודש בשכונת 'בית ישראל' לקראת החג.

לצד המנוחה, האדמו"ר אינו שוקט על שמריו בעבודת הקודש. אמש הגיע הרבי למעמד אפיית מצות המצווה, שם אפה במו ידיו מצות עבור מאות חסידיו ומעריציו מכל קצווי תבל.

יצוין כי בעוד הרבי אופה כעת עבור הציבור הרחב, הוא עצמו מקפיד על המנהג המעוטר של אכילת מצות שנאפו בערב פסח ממש לאחר חצות היום, אותן יאפה הרבי במעמד מיוחד בערב החג.

בחסידות שוררת התרגשות עצומה לקראת ימי החג, אותם צפוי הרבי לערוך ברוממות רוח ביד רמה ובזרוע נטויה, כמיטב מסורת בית קרעטשניף המפוארת.

האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה באפיית מצות (צילום: שלום קרויס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה באפיית מצות (צילום: שלום קרויס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה באפיית מצות (צילום: שלום קרויס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה באפיית מצות (צילום: שלום קרויס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה באפיית מצות (צילום: שלום קרויס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה באפיית מצות (צילום: שלום קרויס)
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה באפיית מצות (צילום: שלום קרויס)

עוד בחסידים ואנ"ש

וְנוֹדֶה לְךָ שִׁיר חָדָש

|

בערב החג

|

אמונה וכיסופים

|

שִׂמְחָה וּיוֹם טוֹב

|

כְּכָל מִשְׁפָּטוֹ וְחֻקָּתוֹ

|

בְּקָרוֹב נַהֵל נִטְעֵי כַנָּה

|

במרכז החסידות 

|

דְאִיכָּא בִרְשׁוּתִי

|

פְּדוּיִם לְצִיּוֹן בְּרִנָּה

|

כְּהִלְכָתוֹ כְּכָל מִשְׁפָּטוֹ

|

רגעי הוד בירושלים

|

ברחוב רש"י

|

צפו בתיעוד

|

תפריט ייחודי

|

עטוף בטליתו

|

בבגדי לבן

|

פלפול גג על גג

|

לעוד כתבות
