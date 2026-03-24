בימי ערב הפסח, שעה שכל בית ישראל עסוקים בביעור חמץ ובמלאכת הניקיון, הגו חסידי קרעטשניף כפר עטה רעיון יצירתי ומלא הערכה עבור מנהיגם, האדמו"ר הצינור השפע, אשר זו שנתו הראשונה על כס ההנהגה.

ל'כיכר השבת' נודע כי קבוצת חסידים התאגדה ושכרה עבור האדמו"ר ובני משפחתו דירת נופש רחבת ידיים בשכונת 'הר שמואל' בירושלים. המטרה היא לאפשר לרבי ימי מנוחה ואגירת כוחות באוויר ההרים הצלול, רגע לפני השיא של ימי הפסח. בעוד האדמו"ר שוהה עם משפחתו בירושלים, צוות ניקיון מקצועי שנשכר על ידי החסידים פועל במרץ למרק את מעון הקודש בשכונת 'בית ישראל' לקראת החג.

לצד המנוחה, האדמו"ר אינו שוקט על שמריו בעבודת הקודש. אמש הגיע הרבי למעמד אפיית מצות המצווה, שם אפה במו ידיו מצות עבור מאות חסידיו ומעריציו מכל קצווי תבל.

יצוין כי בעוד הרבי אופה כעת עבור הציבור הרחב, הוא עצמו מקפיד על המנהג המעוטר של אכילת מצות שנאפו בערב פסח ממש לאחר חצות היום, אותן יאפה הרבי במעמד מיוחד בערב החג.

בחסידות שוררת התרגשות עצומה לקראת ימי החג, אותם צפוי הרבי לערוך ברוממות רוח ביד רמה ובזרוע נטויה, כמיטב מסורת בית קרעטשניף המפוארת.