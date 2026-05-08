בשכונת וויליאמסבורג נערכו בימים האחרונים מעמדי ענק לרגל הכנסת ספר התורה האישי של האדמו"ר מסאטמר, בהשתתפות רבבות חסידים. המאורע ההיסטורי לווה בבשורה נוספת: הופעת ספרו החדש של האדמו"ר, "קול יהודה", הכולל מדברי תורתו על התורה.

בליל ל"ג בעומר ערך האדמו"ר את מעמד ההדלקה על נרות ענקיים, כמנהג אדמו"רי החסידות מקדמת דנא. לאחר מכן ערך את הטיש לרגל הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ששולב עם מעמד סיום כתיבת האותיות לספר התורה. כתיבת הספר נמשכה כשלוש שנים, ובשיא המעמד המרגש בירך האדמו"ר בקול חנוק את ברכת "שהחיינו", כשהוא אוחז בספר ורוקד עמו לעיני אלפי החסידים.

במהלך המעמד, שהתקיים במתחם האירועים הענק "דוגאל גרינהאוס", הוגשה לאדמו"ר 'מתנת ביכורים' על ידי ראשי הנהלת הקהילה ומוסדות סאטמר בלונדון: הספר "קול יהודה" בכריכת זהב מפוארת. בדבריו התייחס הרבי לספר החדש וציין כי החידושים שבו באים מכוח הציבור והזכות המשותפת של החסידים.

למחרת נערכה התהלוכה המרכזית, שיצאה מבית האדמו"ר בעל ה"ויואל משה" זצ"ל ברחוב בדפורד. הרבי רקד תחת חופה מפוארת, בעוד אלפי ילדי החסידות ניצבים על גלריות משני צידי הרחוב ומלווים את התהלוכה. ספר התורה הוכנס להיכל בית המדרש של החסידות, שם נמשכו הריקודים שעה ארוכה בהתלהבות עצומה, כשאלפים נותרים לרקוד מחוץ להיכל מחוסר מקום.

לקראת ימי השמחה שיגרו קהילות סאטמר מרחבי העולם דברי ברכה, ומשלחות מיוחדות הגיעו להשתתף באירועים.

פן מוזיקלי מיוחד נרשם עם השקתם של לחנים חדשים שהולחנו לכבוד המאורע. שניים מהם פרי יצירתו של הנגיד הרב יואל ישראל זופניק, בביצועם של מאיר אדלר, אהרל'ע סמט, יואלי קליין ויששכר גוטמן. לחן נוסף, הנושא את שמו של האדמו"ר ושם הספר החדש, הולחן ובוצע על ידי בעל המנגן הרשי ויינברגר.

המעמדים נחתמו באווירה מרוממת, כשהחסידים מגדירים את השבוע האחרון כאחד האירועים הגדולים והמשמעותיים שנראו בחצר בשנים האחרונות.