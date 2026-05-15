כפי שדיווחנו בהרחבה אתמול (ה'), האדמו"ר מסאטמר פתח את מסע הקודש ההיסטורי והמרומם ברחבי ארצות אירופה, כשהוא מלווה במאות מגדולי תומכי ונגידי החסידות, חברי פורום הנגידים המפואר "בוני המלוכה". את המסע פתחו אתמול עם נחיתתם על אדמת אירופה, בדרכם לציוני אבות החסידות בהונגריה וברומניה.

התרגשות עצומה והתעלות רוחנית אחזה במאות החסידים, אשר פקדו יחד עם האדמו"ר ובניו הגאונים הצדיקים את הציונים הקדושים של אבות החסידות, במהלך שעות נעלות של תפילה ותחנונים מתוך דבקות בבורא יתברך שמו.

תחילה הגיעו האדמו"ר והנגידים לעיירת סיגוט שברומניה. עם הגעתם לעיר, מיהרו המשתתפים לטבול במקווה המפואר השוכן במבנה "שול הויף" המשוחזר. מיד לאחר מכן, הופיע האדמו"ר בהיכל בית המדרש למעמד הכנה מיוחד לקראת העלייה לציון הקדוש.

את המעמד פתח הנגיד ר' מענדל סאמעט, אשר כיבד לשאת דברים את הרה"ח ר' יוסף יוספא וויסמאן, מחשובי החסידים בעיר לונדון. בדבריו עמד על הזכות העצומה של המשתתפים, הממשיכים את כוח הקדושה של רבותינו הקדושים לבית סיגעט, באתרא דמר קרית מלך קרית יואל.

לאחר שירת ניגון הדבקות - "ניגון הנענועים" המיוחס לחצה"ק סיגעט, זכו החסידים לשמוע דברות קודש ברגש עילאי מפי האדמו"ר מסאטמר. האדמו"ר הרחיב על הזכות הגדולה לפקוד את הציונים הקדושים, בבחינת "אגורה באהלך עלמים", שעל ידי כך זוכים ל"שפתותיו דובבות בקבר". האדמו"ר חתם את דבריו בברכות לרוב, שהתפילות יפעלו את כל הישועות והטובות.

בעת שפקד האדמו"ר את אוהל האדמו"רים בבית העלמין בסיגוט, כיבד את בניו לעבור לפני התיבה. תחילה ניגש האדמו"ר אל ציון זקנו, בעל ה'ייטב לב' זי"ע. האדמו"ר הדליק את נרות הנשמה, החל באמירת התפילות שלפני התהילים ושימש כשליח ציבור. הקהל געה בבכי בעת אמירת פרקי התהילים מצ' ועד ק"ז, ולאחר מכן אמרו את סדר ה'יהי רצון' בדמעות שליש, בעוד האדמו"ר קורא באופן אישי את הקוויטלאך של הנגידים ותומכי הממונות והמוסדות.

משם המשיך האדמו"ר אל הציון הקדוש של זקנו, ה'קדושת יום טוב' זי"ע, שם שימש כשליח ציבור בנו, הרה"צ רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים, הנושא את שמו של בעל הציון.

את חתם התפילות קיימו בציון הקדוש של ה'עצי חיים' זי"ע, שם עבר לפני התיבה הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, אב"ד החסידות בקריית יואל, הנושא אף הוא את שמו של בעל הציון הקדוש.

אחד מרגעי ההוד המרעידים והדרמטיים ביותר, נרשם במהלך התפילות – בציון זקנו בעל ה'ישמח משה' זי"ע בעיר אוהעל שבהונגריה. בעיצומם של רגעי ההתעוררות, פצח האדמו"ר בבכי תמרורים קורע לבבות, כשהוא אוחז בידיו תכריך קוויטלעך ששיגרו חסידיו וזעק בקול חנוק מדמעות: "הבאתי לכאן חמישים קוויטלאך מחסידים ואנשי שלומנו המצפים לזרע של קיימא וטרם נושעו! אנחנו חייבים, אנחנו פשוט חייבים לפעול עבורם ישועות כאן במקום קדוש זה!".

האדמו"ר צפוי להגיע הבוקר אל העיר צאנז לפקוד את ציונו הק' של הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, ואת השבת יערוך האדמו"ר בעיר קראקא.