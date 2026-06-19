נחשף: מחבלי חיזבאללה מקבלים טיפול רפואי בבית חולים ישראלי

לפחות שלושה מחבלי חיזבאללה שנתפסו במהלך הלחימה בדרום לבנון קיבלו טיפול רפואי בבית החולים זיו בצפת, כך פורסם ב'טיימס אוף ישראל'. המחבלים הוחזקו כבולים ועטויי עיניים בחדר שמור תחת שמירה צמודה של כוחות צה"ל, בעוד שהם מקבלים טיפול רפואי.

החשיפה מעלה שאלות משמעותיות לגבי מדיניות הטיפול הרפואי במחבלים שנתפסו, במיוחד לאור החלטת משרד הבריאות מאוקטובר 2023 לפיה מחבלים שנתפסו יטופלו אך ורק במתקנים רפואיים של צה"ל או שירות בתי הסוהר - ולא בבתי חולים אזרחיים.

הטיפול במחבלים - פרטי המקרה

על פי המקורות, המחבלים טופלו בבית החולים זיו לפני כשבועיים, והוחזקו בתנאים ביטחוניים מחמירים. המחבלים שהו בחדר נפרד, כשהם כבולים בידיים ועטויי עיניים, תחת שמירה צמודה של חיילי צה"ל שהוצבו במקום במשך כל תקופת האשפוז.

דובר צה"ל לא הכחיש את הפרטים, אך הבהיר כי "במסגרת המאמץ של צה"ל לשמור על הביטחון, בוצעו פעולות ביטחוניות שונות במהלך השנה האחרונה, לרבות מעצר של חשודים במעורבות בפעילות טרור נגד אזרחים ישראלים או כוחות צה"ל". על פי ההודעה, עצורים הזקוקים לטיפול רפואי מקבלים אותו מצוותים רפואיים מוסמכים של צה"ל, ובמקרים מסוימים, כאשר נדרש על פי צורך רפואי, הם מועברים לבתי חולים לטיפול נוסף.

בית החולים: "פועלים על פי חוק"

המרכז הרפואי זיו סירב לאשר את הפרטים באופן ספציפי, תוך שהוא מפנה לשיקולי סודיות רפואית, פרטיות וביטחון. עם זאת, בית החולים הבהיר כי הוא פועל על פי חוק, הנחיות המדינה והאתיקה הרפואית, ומעניק טיפול לכל מי שמובא אליו ומצבו הרפואי מחייב זאת.

צה"ל הדגיש כי "לאורך תקופת המעצר, מתבצע פיקוח רפואי לפי הצורך ובהתאם לחובות החוקיות, ונערכות בדיקות רפואיות שוטפות". עוד צוין כי במקרים בהם עצורים מועברים לבתי חולים, קיימים "מנגנוני אבטחה ופיקוח 24/7 כדי להבטיח שהעצורים לא יהוו סכנת בטיחות" לאזרחים שמסביב.

רקע: המציאות הביטחונית בצפון

המקרה מתרחש על רקע מתיחות ביטחונית מתמשכת בזירה הצפונית. כפי שדווח בכיכר השבת, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית בדרום לבנון בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

בית החולים זיו, המשמש כמרכז רפואי מרכזי לטיפול בפצועי הלחימה בצפון, נמצא עצמו פעמים רבות תחת אש. רק לפני מספר שבועים, כפי שתיעדנו, נאלץ דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין לעבור למרחב מוגן באמצע ביקור אצל לוחמים פצועים, כאשר נשמעה אזעקת אמת בבית החולים.

משרד הבריאות לא השיב לבקשה להתייחסות בנושא. יצוין כי החלטת המשרד מאוקטובר 2023 התמקדה בעיקר במחבלי חמאס בעקבות הטבח ב-7 באוקטובר, אך על פי דיווחים, ההחלטה הופרה גם בעבר במקרים שונים.

המקרה מדגיש את המורכבות המשפטית והאתית שעומדת בפני מערכת הבריאות הישראלית בטיפול באויבים שנתפסו, תוך איזון בין חובות רפואיות, שיקולי ביטחון ורגישות ציבורית.