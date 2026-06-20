דובר צה"ל התיר הערב (מוצאי שבת) לפרסום את שמותיהם של שני לוחמי צה"ל שנפלו בקרבות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. מדובר בסמ״ר יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל' (401), וברס״ל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מהר״ל, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת הקומנדו.

שני הלוחמים נפלו בקרבות שהתנהלו בדרום לבנון במהלך סוף השבוע, בעת שכוחות צה"ל המשיכו לפעול במרחב נגד תשתיות הטרור של ארגון חיזבאללה. משפחות הנופלים עודכנו על ידי קציני צה"ל.

באירוע בו נפל סמ"ר יואב קליין ז"ל, נפל גם סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל ושני לוחמים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום.

באירוע בו נפל רס"ל ניר בן ארי ז"ל, נפצעו שני לוחמי צה"ל באורח קשה וקצין לוחם באורח בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.

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נפילתם של שני הלוחמים מגיעה על רקע המשך הלחימה בדרום לבנון, למרות הדיווחים על הסכמות מדיניות להפסקת אש.

ביום שישי התיר דובר צה"ל לפרסם את דבר נפילתו של מפקד גדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל', סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל, בן 32 מבית השיטה, שנפל בקרב יחד עם שלושת חברי צוות הטנק שלו.

סגן-אלוף דור בן שמחון ז"ל נכנס לתפקידו כמפקד גדוד 52 ב-20 באפריל 2026, כשבוע לאחר שמפקד הגדוד הקודם נפצע באורח קשה במהלך הלחימה. דור ז"ל קיבל על עצמו את הפיקוד בשעה מורכבת במיוחד, והוביל את לוחמי הגדוד בנחישות ובאחריות לאורך תקופת הלחימה בחודשיים האחרונים.

כזכור, בסוף השבוע הודיע בכיר אמריקני כי ישראל וחיזבאללה הגיעו להסכמה על הפסקת אש שנכנסה לתוקף ביום שישי בשעה 16:00, אך בישראל הבהירו כי התנאים כוללים הישארות של כוחות צה"ל בדרום לבנון עם חופש פעולה מלא.

על פי הנמסר, צה"ל קיבל הנחיה מראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ לנצור את האש בדרום לבנון, אך הכוחות ממשיכים לשמור על כוננות גבוהה ופועלים במרחב. בכירים בצה"ל הביעו התנגדות להנחיה, אך הדגישו כי הפסקת האש אינה כוללת נסיגה מדרום לבנון.

במהלך השבת התנהלו חילופי אש כבדים בין כוחות צה"ל לארגון הטרור חיזבאללה. ארגון הטרור טען כי 111 מחבליו נהרגו בתקיפות הישראליות בלבנון בסוף השבוע, זאת לאחר אסון הטנק שבו נפלו ארבעה לוחמי צה"ל, ביניהם סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל.