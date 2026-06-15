ערבי תקף יהודים בעיר העתיקה - וישלם מחיר כבד

בית משפט השלום בירושלים פסק בהיעדר הגנה כי ערבי שתקף לפני חמש שנים שני יהודים בגז מדמיע בעיר העתיקה בירושלים יפצה אותם בסך 67,000 ₪. התוקף, שכבר נידון בעבר לעשרה חודשי מאסר בגין המעשה, נדרש כעת לשלם פיצוי כספי משמעותי לקורבנותיו.

התביעה האזרחית הוגשה על ידי עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו, לאחר שהתוקף הורשע בהליך הפלילי. הארגון, המתמחה בייצוג קורבנות תקיפות אנטישמיות, פועל באופן שיטתי להגשת תביעות אזרחיות נגד פורעים גם לאחר סיום ההליכים הפליליים.

האירוע: מרדף ותקיפה בעיר העתיקה

האירוע המזעזע התרחש ביום 3 במאי 2021, כאשר אחד התובעים נסע על אופניו בעיר העתיקה בירושלים. במהלך הנסיעה הבחין כי הנתבע ואדם נוסף שהתלווה אליו תוקפים יהודים באזור. התובע החל לעקוב אחרי הנתבע תוך כדי שהוא מזעיק את המשטרה בטלפון.

כאשר הגיע הנתבע לרחוב חב"ד, ניגש לעבר שני יהודים שהיו במקום והחל לצעוק עליהם. אחד משני היהודים הוא התובע השני בתיק. כשהבחין הנתבע כי התובע הראשון ממשיך לעקוב אחריו ומדווח למשטרה, הוא התרחק מהמקום.

התובע המשיך לעקוב אחרי הנתבע כדי לא לנתק קשר עין. כאשר ראה זאת הנתבע, הוא הסתובב, רץ כמה מטרים חזרה לעבר התובעים והשפריץ עליהם גז מדמיע. כתוצאה מהתקיפה סבלו התובעים מצריבה בעיניהם ונזקקו לטיפול של צוות מד"א שהגיע למקום.

מההרשעה הפלילית לתביעה האזרחית

לאחר האירוע נתפס התוקף והועמד לדין פלילי. בית המשפט הרשיעו בתקיפה ממניע גזעני וגזר עליו עשרה חודשי מאסר. אולם ארגון חוננו לא הסתפק בכך והגיש נגדו תביעה אזרחית בסך 60,000 ₪.

בית המשפט פסק בהיעדר הגנה - כלומר, התוקף לא התייצב להליך ולא הגיש כל הגנה מטעמו - כי הוא ישלם את מלוא סכום התביעה בתוספת הוצאות משפט, סך הכל 67,000 ₪. מדובר בפסק דין משמעותי המשקף את חומרת המעשה ואת הנזק שנגרם לקורבנות.

"נמשיך לגבות מחיר כבד"

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו בירך על פסק הדין והדגיש: "אנו מברכים על פסק הדין אשר הינו חלק משורה של פסקי דין בתביעות שאנו מגישים כנגד פורעים אשר מבצעים תקיפות אנטישמיות. אנו נמשיך להיאבק ולפעול לגביית מחיר כבד מכל מי שיפגע באזרחי ישראל בשל יהדותם ולאומיותם".

הגישה המשפטית של ארגון חוננו מבוססת על הבנה כי גזר הדין הפלילי אינו מספיק, ויש להטיל על התוקפים גם מחיר כלכלי משמעותי שישמש הרדעה לעתיד. הארגון ממשיך לפעול בעקביות להגשת תביעות אזרחיות בכל מקרה של תקיפה אנטישמית, גם שנים לאחר האירוע.