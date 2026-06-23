מפגן מרשים של עמידה איתנה על משמר קדושת השבת נרשם בשכונת הר חומה בדרום ירושלים. שלוש שנים לאחר שבית המשפט העליון פסק כי קאנטרי הבריכה השכונתי יחלל שבת בפרהסיה, מתברר כי הנהגת השכונה מסרבת להיכנע לתכתיבים ומדירה את רגליה ואת פעילויותיה מהמתחם הפרוץ.

הפרקטיקה המבורכת נחשפה בעקבות יוזמה של המינהל הקהילתי לארגן מסיבת בריכה מותאמת ואטרקטיבית עבור בני הנוער התורני של השכונה. במקום להשתמש בבריכה העירונית המקומית הנגועה בחילול שבת, העדיף יו"ר המינהל הקהילתי, שלמה גולברי – דמות תורנית מוערכת המזוהה עם ישיבת 'הר המור' השוכנת בשכונה – להעתיק את הפעילות כולה אל מחוץ לעיר, לבריכה המותאמת ביישוב התורני אפרת שבגוש עציון, תוך דאגה להסדרת הסעות מסודרות לבחורים.

בנוסף, בהנהלת הקאנטרי המחלל שבת אישרו ברוגז כי מאז שנפתח המקום, המינהל הקהילתי לא פנה אליהם ולו פעם אחת לצורך קיום אירועים או קייטנות לתושבים, מתוך עיקרון הלכתי ברור שלא ליהנות ולפרנס מקום שבו נרמסת השבת ברגל גסה.

הניסיון של חביליו לפגוע בתקציבי השכונה

העמידה העקרונית על חומות הדת הקימה עליה, כצפוי, את הגורמים האנטי-חרדיים בכיכר ספרא. סגן ראש העירייה, יוסי חביליו – דמות המוכרת היטב ליהדות הנאמנה בירושלים בשל רקורד ארוך שנים של רדיפת עולם התורה, עתירות קנטרניות לבג"ץ וניסיונות בלתי פוסקים להחדרת רפורמים לממסד הרבני – שיגר מכתב זועם לבכירי העירייה.

במכתבו דרש חביליו להטיל סנקציות כלכליות קשות על המינהל הקהילתי ולשלול ממנו תקציבים עירוניים, בטענה שהחרמת הקאנטרי פועלת נגד החלטת בג"ץ. חביליו אף הביע תרעומת על כך שהשכונה משנה את פניה לבלי הכר, והתלונן על כך שקייטנות הקיץ של המינהל נערכות בהפרדה מלאה על פי גדרי ההלכה, וכי באירועים הציבוריים בשכונה נשמרים כללי הצניעות בקפידה וללא שירת נשים. לדבריו, השכונה הולכת ומתחרדת, ולכן יש "להעניש" את ראשיה.

תושבי השכונה: "לא נממן מקום שרומס את השבת"

בקרב הציבור התורני הגדול בהר חומה מביעים סיפוק רב מהתנהלות המינהל הקהילתי ומגבים לחלוטין את היו"ר, שלמה גולברי, שבחר שלא להגיב לקנטרנות התקשורתית. התושבים מבהירים כי הניסיונות של גורמי שמאל קיצוניים לכפות תרבות חילונית ופרוצה על השכונה, תוך שימוש בבג"ץ כקרדום לחפור בו, ייתקלו בחומה בצורה של התעלמות והצבעה ברגליים.

"אנחנו לא נממן מקום שרומס את השבת", מסבירים התושבים. "המינהל הקהילתי פועל בדיוק כפי שצריך – מארגן פעילויות איכותיות לבני הנוער במקומות שומרי שבת, ולא מתפשר על העקרונות שלנו". עסקני השכונה מדגישים כי מדובר בעמידה עקרונית ברורה, ולא בקנטרנות או בהתנגדות למען ההתנגדות.

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה המבהירה כי אין בכוונתה להתערב בניהול הפנימי: "עיריית ירושלים והמינהלים הקהילתיים מקיימים פעילות שוטפת הן בעיר והן מחוצה לה לטובת תושבי העיר, אך האירוע הנוכחי אינו מתוקצב על ידי העירייה".